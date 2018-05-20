الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها، وحذروا من أن يسود غدا الاثنين الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

ويلاحظ ضعف الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا شمالا، والرياح معتدلة وتتمركز على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط أيضا على مناطق شمال الصعيد وخليج السويس.

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وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على النحو التالي:-

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40 .

وسط الدلتا 24 39 .

الإسكندرية 20 36 .

بلطيم 21 33 .

مطروح 20 33 .

السلوم 24 38 .

سيوة 26 43 .

بورسعيد 23 30 .

دمياط 22 30 .

العريش 18 32 .

رفح 17 31 .

الإسماعيلية 19 39 .

السويس 21 40 .

رأس سدر 24 42 .

نخل 18 38 .

نويبع 28 35 .

طابا 20 37 .

كاترين 22 34 .

الطور 24 37 .

شرم الشيخ 30 39 .

الغردقة 28 39 .

مرسى علم 27 38 .

الفيوم 27 42 .

بني سويف 26 42 .

المنيا 24 42 .

أسيوط 24 43 .

سوهاج 26 43 .

قنا 27 43 .

الأقصر 27 44 .

أسوان 29 44 .

أبوسمبل 27 42 .

الوادي الجديد 27 44 .

شلاتين 24 36 .

أبورماد 25 35

رأس حدربة 26 34 .

حلايب 26 34 .

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