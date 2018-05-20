تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين 21 مايو 2018

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تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ، غدا الإثنين ، ليسود طقس شديد الحرارة ، على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار ، ويكون معتدل خلال ساعات الليل ، بينما تقل الرؤية في الشوائب العالقة خلال ساعات النهار شمالا ، وذلك حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الأحد .

وبحسب خبراء الطقس ، فإن الرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على أقصى الغرب ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة ، وتنشط أيضا على شمال الصعيد وخليج السويس ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفي بيان من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الأحد ، أوضحت الهيئة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فإنها تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف المتر إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، على محافظات ومدن مصر ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 25 – 40 .

– وسط الدلتا : 24 – 39 .

– الإسكندرية : 20 – 36 .

– بلطيم : 21 – 33 .

– مطروح : 20 – 33 .

– السلوم : 24 – 38 .

– سيوة : 26 – 43 .

– بورسعيد : 23 – 30 .

– دمياط : 22 – 30 .

– العريش : 18 – 32 .

– رفح : 17 – 31 .

– الإسماعيلية : 19 – 39 .

– السويس : 21 – 40 .

– رأس سدر : 24 – 42 .

– نخل : 18 – 38 .

– نويبع : 28 – 35 .

– طابا : 20 – 37 .

– كاترين : 22 – 34 .

– الطور : 24 – 37 .

– شرم الشيخ : 30 – 39 .

– الغردقة : 28 – 39 .

– مرسى علم : 27 – 38 .

– الفيوم : 27 – 42 .

– بني سويف : 26 – 42 .

– المنيا : 24 – 42 .

– أسيوط : 24 – 43 .

– سوهاج : 26 – 43 .

– قنا : 27 – 43 .

– الأقصر : 27 – 44 .

– أسوان : 29 – 44 .

– أبوسمبل : 27 – 42 .

– الوادي الجديد : 27 – 44 .

– شلاتين : 24 – 36 .

– أبورماد : 25 – 35 .

– رأس حدربة : 26 – 34 .

– حلايب : 26 – 34 .