نائب يقترح منح السجناء قطع أرض: «عاوزين نصلح حالهم»

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قدم محمود عطية ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ، وعضو لجنة الطاقة والبيئة ، مقترحا إلى البرلمان ، بالنظر في منح كل « خريج سجون » ، قطعة أرض في الصحراء ، من أجل توفير حياة كريمة له ولأسرته ، بعد خروجه من السجن ، وقضاء فترة العقوبة .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب : « لو الدولة قدمت للسجين قطعة أرض في الصحراء مثلا ، وقالتله لو زرعتها تبقى بتاعتك ، أكيد هيتحمس للفكرة ، وهيستثمر وقته برا وجوا السجن ، بشكل مفيد لنفسه وللبلد ، أو لو قالت اللي هيتعلم حرفة معينة جوا السجن ، زي الكهرباء مثلا ، هيخرج في نص المدة وهيشتغل بيها » .

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وتابع عضو شبرا الخيمة : « حزين على حال كثير من أبناء دائرتي ، الذين قضوا عقوبة داخل السجن ، ولفظهم المجتمع بعد الإفراج عنهم ، فأصبحوا دون وظيفة لأنه لا أحد يقبلهم ، أو صنعة يجيدونها ، لتأمين مستقبلهم » .

وزاد محمود عطية : « زمان المساجين كانوا بيكسروا الحجارة في الجبلر، لكن دلوقتي ، سايبينهم للأفكار الهدامة ، ولما بيخرجوا من السجن ، بيمارسوا البلطجة في الشارع ، عشان مبيكونوش لاقيين فرصة شريفة للشغل » .

واقترح عضو مجلس النواب ، إلحاق المساجين بمدارس التدريب المهني ، لتعليمهم حرفا مختلفة ، مؤكدا أن حالهم وحال المجتمع ، لن ينصلح إلا بالعمل » .