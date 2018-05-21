وزير الدفاع يؤكد على اهتمام القيادة العامة بالكليات والمعاهد العسكرية

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صرح الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة المصرية، بما توصلت إليه من التشكيلات والوحدات من جودة وكفاءة وروح عالية للقتال ومعنوية عالية ومقدرة كبيرة على بالقيام بكل المهام التي يتم التكليف بها، وأكد على أن القيادة العامة تولي الكليات والمعاهد العسكرية الاهتمام والرعاية في ظل سياسة التطوير والتحديث واليقين بمبدأ أن الفرد المقاتل المحترف هو الكنز الحقيقي للقوات المسلحة والركيزة الأساسية.

يأتى هذا ضمن مشاركة أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة فى تناول وجبة الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، والذي جاء في إطار لقاءاته الدائمة مع رجال القوات المسلحة والتركيز على الحالة المعنوية والقتالية للجنود وتوحيد المفاهيم تجاه كل القضايا والموضوعات المتعلقة بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات.

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وأهتم القائد العام بنقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية واحترامه لما يبذلونه من جهود لتحديث السياسة التعليمية بما يساعد فى تطور ورقي قواتنا المسلحة بالأسس العلمية الحديثة والصحيحة.

وتقدم القائد العام إلى رجال القوات المسلحة بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتقدم أيضا بالتحية للجهود التي يقوم بها ابطال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء للتخلص من البؤر الإرهابية والقضاء على منابع الإرهاب بشمال ووسط سيناء، وأكد على أن النجاح الذى تم الوصول له أثناء العملية الشاملة “سيناء 2018” شئ يدعو للفخر والعزة .

وتفقد القائد العام خلال جولته مراحل تطوير ورفع كفاءة المعهد الفني للقوات المسلحة وشاهد أيضاً فيلما تسجيليا تضمن مراحل هذا التطوير، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد كبير من قادة القوات المسلحة .

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