مترو الأنفاق يعلن عن أماكن 35 منفذا لبيع التذاكر في القاهرة.. تعرف على العناوين

منذ 52 دقيقة أخبار مصر
مترو الأنفاق يعلن عن أماكن 35 منفذا لبيع التذاكر في القاهرة.. تعرف على العناوين
أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، اليوم الأحد ، أنها اتفقت مع شركة « فوري بلاس » ، على بيع تذاكر المترو ، من فئة 3 و5 و7 جنيهات ، في منافذ « فوري بلاس » ، في القاهرة والجيزة والقليوبية ، وعددها 35 فرعا .

ويقدم « مصر 365 » ، بيانا موضحا به عناوين منافذ شركة « فوري بلاس » ، في محافظات القاهرة الكبرى ، وهي كالتالي :

– المهندسين – 71 جامعة الدول .

– عزبة النخل ــ 5 شارع الصحة بجوار محطة مترو عزبة النخل .

– مصر الجديدة – 58 شارع الحجاز – أمام مستشفى هليوبوليس .

– عين شمس – 158 شارع أحمد عصمت أمام مدرسة مودرن .

– الهرم – 188 شارع الهرم – محطة التعاون بجوار « ويسترن يونيون » .

– مدينة نصر –16 شارع محمود شلتوت ( شارع الطيران ) ، بجوار مسجد رابعة العدوية .

– شبرا مصر – 261 ش شبرا بجوار محطة مترو الخلفاوي .

– مدينة نصر – 18 ش الطاقة – خلف النادي الأهلي – مدينة نصر .

– مدينة نصر – 19 ش البطراوي متفرع من عباس العقاد – المنطقة الأولى مدينة نصر .

– المعادي – 151 شارع تاون سنتر مول – ميدان الحرية المعادي .

– فيصل مشعل – 12 عمارات الوطنية – آخر شارع فيصل .

– جيزة المحطة – 17 شارع عبادة بن الصامت – شارع المحطة .

– المعادي – 19 شارع إسكان الشرطة – شارع 233 المعادي دجلة .

– المعادي – 62 شارع النصر – بجوار سيراميكا كليوباترا .

– عين شمس – 83 شارع عين شمس – ناصية شارع الحكيم بجوار « كوك دور » .

– جسر السويس – 7 عمارات الميريلاند – جسر السويس بجوار محطة حدائق الزيتون .

– المطرية – 40 شارع المطرية بجوار « فودافون ستور » .

– مصر الجديدة – 54 شارع عثمان بن عفان – ميدان سفير . مصر الجديدة .

– الدقي – 42 شارع مصدق .

– مصر الجديدة – 20 عمارات المروة – شارع أحمد تيسير – بجوار محطة كلية البنات .

– حلوان – 30 شارع عبد الله – تقاطع شارع محمد سيد أحمد – أمام مدرسة إلياس .

– حدائق حلوان – قطعة 212 شارع خالد بن الوليد – امتداد شارع توتونجي بجوار مونجيني – حدائق حلوان .

– التجمع الخامس – شارع البنوك – التجمع الخامس .

– المقطم – شارع 9 – رقم 21 القطعة 531 – أمام « موبايل شوب » .

– فيصل – 19 ش العشرين – برج الياسمين .

– الحرفيين – 157 شارع جمال عبد الناصر – الحرفيين بجوار بيت النبلاء .

– شبرا الخيمة – برج مكة – شارع 15 مايو – شبرا الخيمة – أمام قسم ثان شبرا الخيمة – بجوار مسجد الصوالحة .

– إمبابة – 138 شارع الوحدة – بجوار ماكينة صرف البنك الأهلي .

– حدائق الأهرام – 125 المنطقة ز – البوابة الأولى – أمام المول التجاري .

– المهندسين – 15 شارع البطل أحمد عبد العزيز بجوار فندق القوات المسلحة .

– إمبابة – 1 شارع السودان – الكيت كات .

– العباسية – 110 شارع العباسية – أمام بنك عودة .

– 6 أكتوبر – مركز جمجوم – مدخل الحي المتميز – أمام جامعة مصر .

– فيصل – 254 شارع فيصل الرئيسي – محطة التعاون فيصل .

– ميدان لبنان – شارع 25 من شارع 26 يوليو – بجوار المطعم الكويتي .

رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق ، المهندس علي الفضالي ، أكد تفعيل آلية بيع تذاكر مترو الأنفاق ، للرحلة الواحدة ، في جميع فروع « فوري بلاس » ، بغرض التخلص من التكدس والازدحام ، وتسهيلًا على مستخدمي مترو الأنفاق ، في الحصول على تذاكر المترو ، بكل سهولة ويسر .