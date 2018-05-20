مترو الأنفاق يعلن عن أماكن 35 منفذا لبيع التذاكر في القاهرة.. تعرف على العناوين

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، اليوم الأحد ، أنها اتفقت مع شركة « فوري بلاس » ، على بيع تذاكر المترو ، من فئة 3 و5 و7 جنيهات ، في منافذ « فوري بلاس » ، في القاهرة والجيزة والقليوبية ، وعددها 35 فرعا .

ويقدم « مصر 365 » ، بيانا موضحا به عناوين منافذ شركة « فوري بلاس » ، في محافظات القاهرة الكبرى ، وهي كالتالي :

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– المهندسين – 71 جامعة الدول .

– عزبة النخل ــ 5 شارع الصحة بجوار محطة مترو عزبة النخل .

– مصر الجديدة – 58 شارع الحجاز – أمام مستشفى هليوبوليس .

– عين شمس – 158 شارع أحمد عصمت أمام مدرسة مودرن .

– الهرم – 188 شارع الهرم – محطة التعاون بجوار « ويسترن يونيون » .

– مدينة نصر –16 شارع محمود شلتوت ( شارع الطيران ) ، بجوار مسجد رابعة العدوية .

– شبرا مصر – 261 ش شبرا بجوار محطة مترو الخلفاوي .

– مدينة نصر – 18 ش الطاقة – خلف النادي الأهلي – مدينة نصر .

– مدينة نصر – 19 ش البطراوي متفرع من عباس العقاد – المنطقة الأولى مدينة نصر .

– المعادي – 151 شارع تاون سنتر مول – ميدان الحرية المعادي .

– فيصل مشعل – 12 عمارات الوطنية – آخر شارع فيصل .

– جيزة المحطة – 17 شارع عبادة بن الصامت – شارع المحطة .

– المعادي – 19 شارع إسكان الشرطة – شارع 233 المعادي دجلة .

– المعادي – 62 شارع النصر – بجوار سيراميكا كليوباترا .

– عين شمس – 83 شارع عين شمس – ناصية شارع الحكيم بجوار « كوك دور » .

– جسر السويس – 7 عمارات الميريلاند – جسر السويس بجوار محطة حدائق الزيتون .

– المطرية – 40 شارع المطرية بجوار « فودافون ستور » .

– مصر الجديدة – 54 شارع عثمان بن عفان – ميدان سفير . مصر الجديدة .

– الدقي – 42 شارع مصدق .

– مصر الجديدة – 20 عمارات المروة – شارع أحمد تيسير – بجوار محطة كلية البنات .

– حلوان – 30 شارع عبد الله – تقاطع شارع محمد سيد أحمد – أمام مدرسة إلياس .

– حدائق حلوان – قطعة 212 شارع خالد بن الوليد – امتداد شارع توتونجي بجوار مونجيني – حدائق حلوان .

– التجمع الخامس – شارع البنوك – التجمع الخامس .

– المقطم – شارع 9 – رقم 21 القطعة 531 – أمام « موبايل شوب » .

– فيصل – 19 ش العشرين – برج الياسمين .

– الحرفيين – 157 شارع جمال عبد الناصر – الحرفيين بجوار بيت النبلاء .

– شبرا الخيمة – برج مكة – شارع 15 مايو – شبرا الخيمة – أمام قسم ثان شبرا الخيمة – بجوار مسجد الصوالحة .

– إمبابة – 138 شارع الوحدة – بجوار ماكينة صرف البنك الأهلي .

– حدائق الأهرام – 125 المنطقة ز – البوابة الأولى – أمام المول التجاري .

– المهندسين – 15 شارع البطل أحمد عبد العزيز بجوار فندق القوات المسلحة .

– إمبابة – 1 شارع السودان – الكيت كات .

– العباسية – 110 شارع العباسية – أمام بنك عودة .

– 6 أكتوبر – مركز جمجوم – مدخل الحي المتميز – أمام جامعة مصر .

– فيصل – 254 شارع فيصل الرئيسي – محطة التعاون فيصل .

– ميدان لبنان – شارع 25 من شارع 26 يوليو – بجوار المطعم الكويتي .

رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق ، المهندس علي الفضالي ، أكد تفعيل آلية بيع تذاكر مترو الأنفاق ، للرحلة الواحدة ، في جميع فروع « فوري بلاس » ، بغرض التخلص من التكدس والازدحام ، وتسهيلًا على مستخدمي مترو الأنفاق ، في الحصول على تذاكر المترو ، بكل سهولة ويسر .