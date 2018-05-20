«مصر 365» يقدم دليل «المشجع المصري» في روسيا (30 نصيحة)

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قررت وزارة الخارجية ، اليوم الأحد ، تخصيص صفحة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت ، لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين الذي سيسافرون إلى روسيا من أجل حضور فعاليات بطولة « كأس العالم لكرة القدم » خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018 .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، المستشار أحمد أبو زيد ، في بيان صدر عن الوزارة ، اليوم الأحد ، إنَّ وزارة الخارجية تنسّق بصورة يومية مع كل أجهزة الدولة المعنية والجانب الروسي من خلال السفارة المصرية في العاصمة الروسية موسكو ، من أجل وضع الإرشادات اللازمة للمصريين على أن يتم تحديث هذه الإرشادات كلما استدعت الحاجة .

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وتتناول الإرشادات التي أطلقت على موقع الوزارة : مستندات إثبات الشخصية الواجب على المواطن حملها عند السفر إلى روسيا ، وتوقيتات الدخول والمغادرة وفقًا لقواعد التأشيرة المعمول بها ، وإرشادات الإقامة وحجز الفنادق والانتقالات ، والحد الأقصى من المبالغ المالية المسموح بدخولها مع المواطن إلى روسيا .

ويرصد « مصر 365 » ، النصائح والإرشادات العامة التي وضعتها وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني للمشجعين المصريين المسافرين إلى روسيا خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018 :

​​1- التأكد من حمل المستندات الآتية قبل السفر إلى روسيا :

– أصل بطاقة المشجع (الـFan ID) التي تصدرها السلطات الروسية كبديل عن تأشيرات الدخول خلال فترة كأس العالم .

– الدخول إلى روسيا ببطاقة الـFan ID بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الإثنين 4 يونيو 2018 ، طبقًا للتوقيت المحلي لمدينة الوصول .

– يمكن الخروج من روسيا حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018 ، طبقًا للتوقيت المحلي لمدينة الخروج .

– في حال الوصول قبل ذلك الموعد فلن يُسمح للمشجع بدخول الأراضي الروسية ، وقد يتعرض للترحيل الفوري ، أما في حالة عدم الالتزام بموعد الخروج فيعرض المشجع نفسه للاحتجاز من جانب السلطات الروسية ، والمسائلة القانونية أمام القضاء الروسي ، إضافة إلى إدراج اسمه على القائمة السوداء بمنافذ الدخول الروسية التي تنص على عدم الدخول لروسيا لمدة 5 سنوات ودفع غرامة 5000 روبل أي حوالي 90 دولارًا بتهمة التواجد بشكل غير شرعي في البلاد .

– لن يسمح لأي مشجع بالدخول إلى الاستاد ما لم يكن حاملا لبطاقة الـFan ID ، حتى وإن كان حاملا لتذاكر المباريات، وفقا لتعليمات السلطات الروسية .

– عند دخول الأراضي الروسية يمنحك ضابط الجوازات ، بطاقة هجرة على ورقة بيضاء بنفس حجم جواز السفر تحتوي على بياناتك الشخصية باللغة الروسية . يُرجى تدبيس هذه البطاقة في جواز السفر والاحتفاظ بها ، لأن وجودها شرط أساسي للمبيت في أي مكان داخل روسيا ، كما تصعب إجراءات مغادرة البلاد في حال فقدها .

– قم برفع صورة من جواز سفرك ، وبطاقة الرقم القومي من الجهتين ، والـFan ID على بريدك الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية يسهل الرجوع إليها ، إضافة إلى صور ضوئية ورقية من كل ذلك ، وكذلك الوثائق المهمة مثل بطاقاتك البنكية وغيرها ، وذلك للجوء إلى تلك الصور في حالة فقدان أوراقك الثبوتية .

– في حالة عدم احتفاظك بنسخ إلكترونية لهذه الوثائق ، فقم بالعودة إلى مقر إقامتك إذا كان فندقا واطلب منهم موافاتك بصورة من جواز سفرك وبطاقة الهجرة الموجودة بملفاتهم .

– يجب إبلاغ الشرطة المحلية بفقد أي وثيقة تحملها بشكل فوري ، حتى تتمكن السلطات المحلية والسفارة المصرية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى مغادرة روسيا .

2- الإقامة وحجز الفنادق :

– حجز فندق الإقامة قبل السفر بوقت كاف ، إذ إنه من الصعوبة بمكان حجز فندق عند الوصول في أي من المدن الروسية التي ستستضيف المباريات أخذًا في الاعتبار الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق خلال فترة كأس العالم ، والضغط الكبير لحجز الغرف الفندقية المتاحة إذ بدأت الحجوزات منذ أشهر قبل بداية البطولة .

3- التحرك والانتقالات :

– شراء خريطة مترو موسكو فور الوصول إلى أي من المطارات الثلاث الرئيسية بالعاصمة ( ديموديدفا ، شيرميتيفا ، فونوكوفا ) ، إذ يعتبر المترو ووسائل النقل العام عمومًا أسهل وسيلة للتحرك والانتقال بين جميع أنحاء موسكو وحالتها جيدة جدًا ، كما ينصح بتحميل خريطة المترو ( Yandex Metro ) على الهواتف الذكية ، وهي متاحة باللغة الإنجليزية ، وكذلك تطبيق Yandex Taxi أو Uber ، علمًا بأن التاكسي يعتبر وسيلة انتقال مناسبةً وتكلفته ليست مرتفعة ، ويمكن طلب تاكسي من أي مكان من خلال تحميل تطبيق Yandex Taxi وهو التطبيق الأوسع انتشارًا في جميع أرجاء روسيا ومتاح أيضًا باللغة الإنجليزية .​

4- اللغة :

– اللغة الروسية هي اللغة الرئيسية المستخدمة في جميع أرجاء البلاد ، وقد يجد الزائر لروسيا صعوبة في التعامل باللغة الإنجليزية ، لذا قد يكون من الضروري تحميل قاموس ( عربي/ روسي أو أنجليزي/ روسي على الهواتف الذكية ) ، علمًا بأن الدولة الروسية استعدت لاستقبال الجماهير من جميع أنحاء العالم لحضور المباريات ، كما استعدت للتسهيل على الوافدين من الجماهير من مختلف أنحاء العالم من خلال متطوعين يتحدثون اللغة الإنجليزية حول الاستادات التي ستقام عليها المباريات .

5- الأمن :

– بالنسبة للأمن في المدن الروسية ، فالشرطة الروسية موجودة باستمرار في الشوارع والميادين من خلال عناصر الشرطة المتمركزة وسيارات الشرطة والدوريات المتحركة على مدار الـ24 ساعة .​

6- وثائق الهوية :

– من الضروري حمل المواطنين لجواز سفرهم خلال تحركاتهم في أي مكان سواء سيرًا أو خلال استخدام وسائل النقل العام ، إذ يحق للشرطة الروسية التأكد من هوية السائحين في أي وقت وفى أي موقف .

– جواز السفر يجب أن يكون سارٍ وممتد صلاحيته لما يزيد عن 6 أشهر من تاريخ دخول روسيا .

7- النقود وبطاقات الائتمان البنكية :

– يتم التعامل بالعملة الروسية الروبل فقط ولا يمكن استخدام عملات أجنبية أخرى .

– يمكن استبدال العملات الأجنبية بالروبل الروسي من خلال فروع البنوك أو فروع شركات الصرافة المنتشرة في المدن الروسية وجميعها ملزمة بالإعلان عن سعر التحويل اليومي بشكل واضح ، وهناك بعض شركات الصرافة والبنوك التي تتقاضى عمولة مقابل عمليات استبدال العملة بينما لا يتقاضى غالبيتها هذه العمولة ، ويمكن الاستفسار من الفرع قبل الاستبدال .

– بطاقات الائتمان البنكية تستخدم في روسيا ، غير إنه من الطبيعي أن تجد بعض المطاعم والمحال التجارية تحدد وسيلة الدفع ليكون نقدي فقط ، وبالتالي من المهم جدًا أن يحمل المواطن عملات أجنبية قابلة للتحويل إلى الروبل الروسي تكفي في أثناء فترة الإقامة في روسيا ( دولار ، يورو… إلخ )، إضافة الى بطاقة الائتمان البنكية .

– عدم حمل مبالغ كبيرة من الأموال وكذا الحرص على حقائبك ومحفظتك وتليفونك المحمول ، لطبيعة حدث ككأس العالم وما يصاحبه من وجود أعداد كبيرة من السياح والجماهير بشكل متزامن في مكان واحد .

– الحد الأقصى من النقد الأجنبي المسموح بحمله من المبالغ للمواطن الأجنبي لدى دخوله روسيا هو ما يقل عن 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يوازيها من العملات الأخرى .

* ملاحظات عامة :

– في حال لاحظت بوادر عنف جماهيري قبل أو خلال أو بعد المباراة، اتبع فورًا تعليمات الأمن ، وابتعد عن الموقع وتجنب المشاركة بأي شكل في هذا الأمر .

– ضرورة الالتزام في كل الأحوال بالقوانين الروسية .

– يعد العدد الأقصى المسموح بحمله من السجائر هو ما لا يتجاوز عدد 200 سيجارة .

– يسمح بحمل الأدوية العادية للاستخدام الشخصي ، أما الأدوية ذات المفعول القوي كتلك التي تحتوي على مواد تخدير أو الكلوندين وغير ذلك فيجب حمل تشخيص طبي يبرر حمل تلك الأدوية .

– أرقام الطوارئ الخاصة بالسلطات الروسية ، للاستعانة بها عند الحاجة :

* الرقم العام في جميع أرجاء روسيا: 112

* أرقام الطوارئ في إيكاتنبرج: 73433461270+ – 73432629999+

* أرقام الطوارئ في سان بيتيرسبرج: 7800303055+ (للهواتف المحمولة)، 78123030555+ (للخطوط الأرضية)، +78126402160

* أرقام الطوارئ في فولجوجراد: 089

– لا يجوز دخول الاستاد بالأشياء الآتية :

– الأسلحة بجميع أنواعها حتى الدفاعية منها .

– الألعاب النارية والشماريخ وعبوات البخاخات بجميع أنواعها وأي مواد تساعد على الاشتعال .

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– الأشياء ذات الطبيعة المتطرفة أو العدوانية أو التي تحتوي على تمييز .

– اللوحات الإعلانية بجميع أنواعها .

– الحقائب التي يتجاوز حجمها 158 سنتيمترًا باحتساب أبعادها الثلاث .

– الدراجات والدراجات البخارية والعربات ثنائية العجل باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة .

– المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها بما في ذلك المشروبات الكحولية .

– كل ما يمكن استخدامه للقطع أو الطعن مثل السكاكين .

– اللافتات والأعلام التي تزيد عن مترين X متر ونصف المتر .

– الشمسيات التي يزيد طولها عن 25 سنتيمترًا عند إغلاقها .

* عنوان السفارة وأرقام التليفونات والإيميل الخاص بالسفارة المصرية في روسيا:​

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Tel :+7 (499) 2463096 +7 (499) 246 0234

Fax: +7 (499) 2461064

* العنوان :

12 Kropotkinsky pereulok, 119034

* البريد الإلكتروني :

moscow@mfa.gov.eg

letter.secretary@gmail.com

ومن المقرر تخصيص خطوط ساخنة إضافية على مدار الساعة يعلن عنها تباعاً لتلقي اتصالات المشجعين المصريين .