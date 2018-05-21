مكرم محمد: من يقوم بنشر أخباراً مجهلة “متخلف” وليس له علاقة بالصحافة

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تابع موقع مصر 365 تأكيد الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد قائلاً “إن الأخبار المجهلة منتهية في الصحافة منذ عشرات السنوات”، وقد أكد أن “الجورنال” الذي يقوم بنشر عدد من الأخبار مجهلة يعد جورنال متخلف ولا يمت للصحافة بأي صلة بناء على التصريحات التي أعلنها مكرم محمد أحمد.

وقد جاء تلك التصريحات بناء على مداخلة هاتفية إجرائها الصحفي الكاتب مكرم محمد أحمد في برنامج “على مسئوليتي” والذي يتم إذاعته مع الإعلامي “أحمد موسى” على القناة الفضائية “صدى البلد” كما أن منع الأخبار المجهلة يعد ضرورة مهنية، وليس ضرورة سياسية.

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وقد أضاف أن العالم قد انتهى من نشر مثل تلك الأخبار المجهلة منذ أكثر من عشرين عاماً، وقد أشار إلى أن “المجلس الأعلى للصحافة على استعداد لمساعدة ومعاونة جموع الصحفيين في العمل على تعزيز مصادرهم”.

وقد أشار قائلاً “أنه آن الأوان أن يعلم الجميع أن مهنة الصحافة لها أصولاً وقواعد”، وأضاف أن السنوات السابقة قد شهد العديد من الظواهر السلبية في الصحافة، وقد أوضح قائلاً “أن لكل مهنة أصول لابد من الالتزام بها، وإلا ضاعت المعايير الضابطة والمنظمة لتلك المهنة”، وأضاف أن نسب الأخبار لمصادرها من أصول وقواعد الصحافة التي يجب على الجميع أن يقوم بالالتزام بها.

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