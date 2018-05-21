الكهرباء: «عندنا فائض كتير.. والمصريين بقى عندهم ثقافة الاستهلاك»

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قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور أيمن حمزة ، إن أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء ، منذ بداية شهر رمضان المبارك ، بلغ 27 ألفا و800 ميجا وات ، خلال أوقات الذروة ، التي تبدأ مع أذان المغرب ، وتنتهي مع أوقات السحور .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، أضاف الدكتور أيمن حمزة : « لدينا احتياطى في الشبكة القومية للكهرباء يوميا ، يصل إلى 11 ألف ميجا وات ، والمحطات يتم تشغيلها ، وفقا لاحتياجات المواطنين ، واستغلال الاحتياطي في برنامج الصيانة السنوي » .

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وزاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، قائلا إن المصريين أصبح لديهم ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء ، لتجنب فواتير الاستهلاك المرتفعة ، موضحا أن ترشيد الكهرباء ، أمر يعود بالنفع ، على المواطن والدولة في الوقت ذاته » .