شلل مروري في شارع رمسيس.. تعرف على السبب

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شهد شارع رمسيس ، كثافات مرورية في ساعات الذروة الصباحية ، اليوم الإثنين ، بعد تعطل أتوبيس ، في الاتجاه القادم من العباسية حتى حي غمرة .

وتوقف حركة المرور في شارع رمسيس ، بينما انتقلت أوناش المرور ، إلى مكان تعطل الأتوبيس ، لسحب الكثافات المرورية من الطريق ، وتسيير المرور .

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كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في شارع رمسيس ، بوجود أتوبيس معطل ، ما تسبب في كثافات مرورية ، وفورا ، انتقل رجال المرور إلى مكان تعطل الأتوبيس ، لتسيير حركة السيارات .