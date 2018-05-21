شلل مروري في شارع رمسيس.. تعرف على السبب

منذ 59 دقيقة أخبار مصر
شلل مروري في شارع رمسيس.. تعرف على السبب
مباحث المرور تنتشر في جميع مواقف السيارات لمنع السائقين من رفع تعريفة الركوب

شهد شارع رمسيس ، كثافات مرورية في ساعات الذروة الصباحية ، اليوم الإثنين ، بعد تعطل أتوبيس ، في الاتجاه القادم من العباسية حتى حي غمرة .

وتوقف حركة المرور في شارع رمسيس ، بينما انتقلت أوناش المرور ، إلى مكان تعطل الأتوبيس ، لسحب الكثافات المرورية من الطريق ، وتسيير المرور .

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في شارع رمسيس ، بوجود أتوبيس معطل ، ما تسبب في كثافات مرورية ، وفورا ، انتقل رجال المرور إلى مكان تعطل الأتوبيس ، لتسيير حركة السيارات .