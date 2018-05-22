تعرف على مواعيد عمل الهيئة القومية للبريد المصري خلال شهر رمضان الكريم

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تابع موقع مصر 365 إعلان الهيئة القومية للبريد المصري عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم، حيث تبدأ مكاتب البريد وكذلك مناطق التوزيع التابعة لها والتي تعمل لمدة ستة أيام أسبوعياً على أن تبدأ مواعيد العمل من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الساعة الثانية ظهراً.

وقد أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري أن جميع مكاتب البريد التابعة لها سوف تعمل على مدار ستة أيام أسبوعياً، وهناك مكاتب سوف تعمل خلال الفترة الصباحية من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الواحدة ظهراً.

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وهناك مكاتب بريد سوف تعمل خلال الفترة المسائية، على أن تستمر تلك المكاتب في تقديم جميع الخدمات البريدة لمدة ساعتين فقط بعد مواعيدا العمل الرسمية خلال الفترة الصباحية.

وقد أعلنت الهيئة القومية للبريد أن الإدارات العامة وكذلك إدارات المناطق وكذلك قطاعات الديوان العام سوف تعمل من تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

أما بالنسبة إلى المطابع سوف تكون هناك منظومة عمل تبعاً لنظام الورديات على أن تبدأ الوردية الأولى من تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، والوردية الثانية من تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وحتى الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وقد أوضحت الهيئة القومية للبريد المصري أن القطاعات والمحاور التي تعمل تبعاً لنظام الورديات فسوف يتم تنظيم فتات العمل بها على حسب احتياجات العمل وتبعاً للنائب المختص أو “رئيس القطاع المختص”.

وقد أوضحت الهيئة القومية للبريد أن مواعيد صرف المعاشات خلال شهر رمضان الكريم التي تتم عن طريق مكاتب البريد وكذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلى والبنوك كما هي دون أي تغيير، وأضافت الهيئة سوف تقوم بتقديم التغذئية اللازمة إلى جميع ماكينات الصراف الآلى بمكاتب البريد وكذلك البنوك النقدية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري.

ويجدر هنا الإشارة أن المؤسسة القومية للبريد المصري قد تأسست خلال عام 1865م، وتعد من أقدم المؤسسات داخل جمهورية مصر العربية ويبلغ عدد عملاء الهيئة أكثر من خمسة عشر مليون عميل وقد زاد عدد العملاء خلال الفترة القليلة السابقة بأكثر من اثنين مليون عميل.

الهيئة القومية للبريد المصري هي هيئة اجتماعية واقتصادية تساهم بشكل كبير ومباشر في خطط الدولة المصرية والعمل على تحقيق التنمية بكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

تقوك هيئة البريد المصري بتقديم العديد من الخدمات البريدية إلى جانب تقديم خدمات لتوفير وإدخار الأموال، كما تعمل على صرف المعاشات، كما تقوم على تقديم الحوالات المالية الفورية من خلال ثلاث أنواع حوالات إلكترونية داخلية أو حوالات فورية، أو حوالات خارجية مصرفية، أو حوالات داخلية للأفراد أو للحكومة.

كما تقوم هيئة البريد على تقديم المراسلات وهي تختص بتوزيع الرسائل ومنها البريد العادي، والبريد المسجعل، والبريد السريع، وخدمات الوكالات البريدية، وخدمات الطرود المحول عليها، وخدمة محلات الإقامة، الطرود، والتوفير والحساب الجاري.

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