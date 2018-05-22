الأرصاد توضح موعد انكسار الموجة الحارة

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صرح د/ أحمد فاروق (مدير مركز التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية)، أن البلاد تشهد موجة حارة اليوم الثلاثاء الموافق 22 من مايو، وستصل ذروتها إلى 42 درجة في القاهرة.

وتابع فاروق تصريحاته للصحف قائلًا أن بداية انكسار درجة الحرارة الحارة سيكون بالسواحل الشمالية الغربية (السلوم – مطروح – الاسكندرية)، وذلك بداية من غدًا الأربعاء 23 من مايو، على أن يمتد انخفاض الحرارة على السواحل الشرقية (دمياط – بورسعيد – العريش)، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

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وأوضح الدكتور أحمد فاروق أن انخفاض درجة الحرارة سيمتد إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة والمحافظات التابعة لشمال الصعيد بداية من يوم الجمعة، مؤكدًا أن يوم الجمعة القادمة سيشهد انكسارًا للموجة الحارة وستنخفض درجة الحرارة من أربعة إلى سبعة درجات على معظم انحاء البلاد باستثناء جنوب البلاد.

وصرح بأن يوم الخميس من المتوقع أن يشهد انشطة للرياح المثيرة للأتربة والرمال في المناطق المكشوفة وبشمال الصعيد، وأشار إلى أنه مع يوم الجمعة القادمة من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 36 درجة، وأكد ان هيئة الأرصاد قد اخطرت جميع الجهات التنفيذية والسيادية في الجمهورية بحدوث موجة شديدة الحرارة والتي تشهدها البلاد لاتخاذ كافة الاحتياطات.