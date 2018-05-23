تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

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أكد اللواء”راضي عبد المعطي” الذي يشغل منصب رئيس جهاز حماية المستهلك، على تشديد أجهزة الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، وذلك للتأكد من توفير جميع السلع وعدم استغلال المواطنين، ويأتي هذا من ضمن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “على المصيلحي” لضبط الأسواق.

كما أشار “عبد المعطي” أن جهاز حماية المستهلك يعمل على قدمٍ وساق، للكشف عن أية مخالفات في الأسواق خلال هذه الفترة، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة، وزيادة تكثيف الرقابة خلال هذه الفترة من العام، والتى يزداد فيها عملية شراء السلع، وأن الجهاز يعمل على حفظ حقوق المواطن أثناء عملية شراء السلع كما أن الجهاز يضمن عدم تعرضه للغش أو الإستغلال.

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وعلى صعيد آخر أكدت الدكتورة”سلوى شكرى” التي تشغل منصب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أنه في الوقت الحالي تتم متابعة الأسواق بشكل مستمر والتنسيق مع الجهات المعنية لضخ الكميات المطلوبة في الأسواق، بالإضافة إلى متابعة وفحص تواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على السلع والتأكد من جودتها حفاظاً على سلامة المستهلك.

كما أشارت أن المجمعات الإستهلاكية في جميع فروعها بمحافظات الجمهورية تشهد إقبالاً شديداً من جانب المواطنين، لإنخفاض أسعار السلع الفروع، كما أكدت أن سعر كيلو اللحم المجمد بالمجمعات الاستهلاكية لا يتعدى 60 جنيهاً، أما سعر كيلو اللحم السوداني الطازج يباع بسعر 80 جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة تغطي احتياجات جميع محافظات الجمهورية بكافة أنواع اللحوم، وذلك بالتعاون مع مديريات التموين والشركة المصرية لتجارة اللحوم والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وإليكم أسعار اللحوم بالأسواق المصرية وهي كالتالى:

سعر كيلو اللحوم الضأن سجل 140 جنيهاً ، وكيلو اللحم المشفى 120 جنيهاً، و كيلو لحم الكندوز 120 جنيهاً، و سجل كيلو اللحم العجالي 130 جنيهاً، وسجل كيلو اللحم البرازيلي من 74 إلى 85 جنيهاً، فيما سجل كيلو اللحم السوداني من 75 جنيهاً إلى 80 جنيهاً، ويجل كيلو اللحم الضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيهاً، وبلغ سعر الكبدة المجمدة 30 جنيهاً، ووصل سعر كيلو الكبدة البلدي 130 جنيهاً.

كما صرح مركز معلومات مجلس الوزراء، وبعد أن ترددت شائعات عن زيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية، وبعد الإتصال بوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة هذه الأخبار عن زيادة أسعار اللحوم والدواجن، كما أكدت أن أسعار الدواجن واللحوم ثابتة لن تتغير، ولم تشهد أي زيادة سواء أكان بالفروع الاستهلاكية أو منافذ البيع المتنقلة الموجودة على مستوى الجمهورية.

كما أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بتحصين 80% من الماشية ضد جميع الأمراض وأهمها الحمى القلاعية، وخلال هذا العام قامت الوزارة بشن 3 حملات تحصين ضد مرض الحمى القلاعية، للحفاظ على إنتاج مصر من المواشي والحرص على زيادة هذا الإنتاج في المستقبل القريب.

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