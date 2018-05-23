السيسي يستقبل ملك الأردن.. و«الرئاسة»: ضيف عزيز على مصر

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يحل الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، بعد ظهر اليوم الأربعاء ، ضيفا على الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي .

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن العاهل الأردني ، بدأ زيارة للقاهرة ، تستمر لمدة يوم واحد فقط ، يحل خلالها ضيفا عزيزا على مصر .

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ويبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والملك عبد الله الثاني ، خلال لقائهما اليوم الأربعاء ، القضايا المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، إضافة إلى قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط .