رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء المرحلة الثالثة من المترو.. ويناقش تنمية البحيرات

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بعد إعلان إطلاق الحفر ، في مرحلة جديدة لمترو الأنفاق ، وبحضور 7 وزراء في الحكومة ، ترأس المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا لمناقشة تنمية البحيرات ، والثروة السمكية .

وصباح اليوم ، أعطى رئيس مجلس الوزراء ، إشارة بدء أعمال حفر المرحلة الثالثة ، وانطلاق ماكينة الحفر العميق « نفرتاري » ، في الخط الثالث لمترو الأنفاق ، والتي تبدأ من محطة العتبة ، وتمتد حتى الطريق الدائري ، وذلك بطول 17.7 كيلو متر. وإجمالي 15 محطة .

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حضر الاجتماع ، الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، هالة السعيد، اللواء أبو بكر الجندي ، وزير التنمية المحلية ، والمهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، واللواء محمد كمال الدالي ، محافظ الجيزة ، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق ، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، ورئيس الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع .

رئيس الوزراء ، أكد حرص الحكومة ، على استكمال مراحل إنشاء شبكة مترو الأنفاق ، التى تنقل ملايين المواطنين يوميا ، فضلا عن التطوير والتحديث المستمرين للخطوط الحالية ، وإجراء الصيانة الدورية والمستمرة لهذه الخطوط ، بهدف تقديم خدمة النقل للمواطنين على الوجه الأمثل .

وأوضح المهندس شريف إسماعيل ، أن تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ، تساعد على تخفيف الضغط المروري ، على شوارع ومحاور القاهرة ، ومن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق ، بعد استكمال تنفيذها ، نحو 9 ملايين راكب يوميا .