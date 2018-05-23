بالفيديو: هيئة الأرصاد الجوية تحذر من طقس السبت المقبل من أمطار تصل لحد السيول

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صرح الدكتور “أحمد عبد العال” الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال يوم السبت المقبل سوف تشهد البلاد تحسناً ملحوظاً، وسوف تسجل درجات الحرارة 35 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسقط الأمطار وقد تصل لحد السيول، على المناطق الجنوبية ومحافظة البحر الأحمر.

كما أكد خلال مداخلة تليفونية على قناة “dmc” أنه خلال يوم الجمعة القادم سوف تشهد البلاد إنخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 37 درجة مئوية، ومن المحتمل سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وعدد من السواحل الشمالية.

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