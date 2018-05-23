السيسي لـ«الحكومة»: قدموا أفضل الخدمات في العاصمة الإدارية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر ، المهندس محمد يحيى زكي .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، استعرض خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية ، التي تتم حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة ، خاصة محور الحدائق المركزية .

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وعرض المهندس مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع ، التصميمات المعمارية والمخططات النهائية ، لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، كما استعرض الموقف التنفيذي ، لأعمال المرافق الجارية في العاصمة الجديدة .

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن معدلات التنفيذ تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد ، كما تطرق مدبولي ، إلى مستجدات العمل على صعيد إنشاء عدد من المدن الجديدة ، وبينها العلمين والمنصورة الجديدة .

وعرض المهندس مصطفى مدبولي ، تطورات مشروعات الصرف الصحي ، التي تنفذ على مستوى الجمهورية ، موضحا أن الوزارة تبذل أقصى الجهد ، لتغطية جميع قرى مصر ، البالغ عددها 4740 قرية ، بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة .

كما استعرض وزير الإسكان ، خلال الاجتماع ، موقف تنفيذ الوصلات المنزلية ، لمشروعات الصرف الصحي في القرى ، كما تناول الموقف التنفيذي ، لتطوير « مثلث ماسبيرو » ، وإنشاء « محور 30 يونيو » ، الذي يمتد لمسافة نحو 95 كيلو مترا ، ويربط بين غرب بورسعيد وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ، حيث يعد طريقا دوليا ، موازيا لقناة السويس ، يربط موانئ البحر المتوسط في الشمال ، وموانئ البحر الأحمر في الجنوب .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد خلال اللقاء ، ضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات ، في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ، التي تنفذ في جميع أنحاء مصر ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة ، حتى يُمكن بدء الانتقال إليها ، فور الانتهاء من التنفيذ .

وأكد السيسي خلال الاجتماع ، ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين ، فضلا عن توفير فرص عمل ، في إطار شامل من التنمية ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أهمية مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية ، وضمان توفير الصيانة المستمرة لها ، سواء في مشروعات الصرف الصحي ، أو الطرق والمرافق المختلفة ، وتطوير المناطق غير الآمنة ، وذلك بما يضمن استدامة الخدمات للمواطنين .