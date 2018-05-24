السيسي وملك الأردن: ندعم حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة

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استقبل الرئيس عبدرالفتاح السيسير، أمس الأربعاء ، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ، في مطار القاهرة الدولي

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الرئيس السيسي والملك عبد الله ، عقدا جلسة مباحثات ثنائية ، تلتها جلسة مباحثات موسعة ، بحضور رئيسي وزراء البلدين وأعضاء الوفدين .

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وخلال اللقاء ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ترحيبه بالملك عبد الله الثاني ، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية ، التي تجمع بين الشعبين المصري والأردني ، كما أكد اهتمام مصر ، بالتنسيق مع الأردن ، في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وحرصها على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين .

المتحدث باسم الرئاسة ، قال إن الملك عبد الله الثاني ، أكد خلال اللقاء ، حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور المتميز ، مع مصر ، في ظل ما يربطهما من علاقات وثيقة ، على الأصعدة كافة ، إضافة إلى محورية دور مصر ، وما تمثله من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار ، على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وذلك بغرض مواجهة التحديات المشتركة ، التي تمر بها المنطقة والأمة العربية ، حاليا .

وأوضح السفير بسام راضي ، أن المباحثات بين السيسي وعبد الله ، تناولت استعراض أوجه التعاون المشترك ، والعلاقات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى استعراض التطورات المتعلقة ، بالقضايا الإقليمية ، خاصة الأوضاع في سوريا ، حيث أكد الزعيمين ، ضرورة​ حل الأزمة في سوريا بشكل سياسي ، يحافظ على وحدة أراضيها ، ودعمهما للشعب السوري الشقيق ، في سبيل تحقيق تطلعاته ، للعيش في أمان واستقرار ، وللجهود الرامية إلى وقف العنف ، وتحسين الأوضاع الإنسانية ، لإنهاء المُعاناة التي يتعرض لها السوريون .

المباحثات بين الزعيمين ، شهدت أيضا استعراض آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية ، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، حيث شدد السيسي وعبد الله ، على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس الشرقية .

وأكد الزعيمان ، أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي ، للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة ، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وصولا إلى حل الدولتين ، واستنادا إلى مبادرة السلام العربية ، ما يساهم في إعادة الاستقرار ، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط .

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، شدد الزعيمان ، على أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل ، للقضية الفلسطينية ، سوف يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ، مؤكدين أن مسألة القدس ، يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي ، على أساس حل الدولتين .

وعقب انتهاء المباحثات بين الزعيمين ، أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مأدبة إفطار ، على شرف جلالة الملك عبد الله الثاني ، ملك الأردن .