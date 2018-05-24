تعرَّف على خطة مصر لـ«سد عجز إنتاج الزيوت» (طالع القصة الكاملة)

منذ 12 دقيقة أخبار مصر
تعرَّف على خطة مصر لـ«سد عجز إنتاج الزيوت» (طالع القصة الكاملة)

لسد العجز الذي تعانيه مصر من الزيوت ، شرعت 3 وزارات ، « التموين ، الزراعة ، والتجارة والصناعة » ، في التنسيق بينها ، من أجل المشاركة في عملية تنفيذ الخطة الأولى ، لمراجعة التركيب المحصولي الزراعي ، من أجل التوجه في زراعة المحاصيل الزيتية ، وذلك لإنتاج الزيوت ، اعتمادًا على محاصيل عدة ، بينها « الذرة ، دوار الشمس ، بذور القطن ، الكانولا ، وفول الصويا » .

بدورها ، تتجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، صوب التوسع في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية ، في الأراضي الجديدة المستصلحة ، في سياق زيادة إنتاج الدولة من الزيوت ، وذلك من خلال التوسع بشكل أفقي ورأسي ، في زراعة محصول الزيتون ، في « شمال سيناء ، الإسكندرية ، مطروح ، البحيرة ، والمنوفية » .

من جانبه ، كشف رئيس مجلس القطن المصري ، في مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور محمد عبد المجيد ، في تصريحات صحفية عنه أمس الأربعاء ، عن وجود فجوة غذائية من الزيوت ، وتصل هذه الفجوة إلى نحو 97 في المئة ، من الاحتياجات الاستهلاكية لدى المصريين من الزيوت ، مشيرًا إلى أنَّ نصيب المواطن المصري من الزيوت ، هو 20 كيلو جرامًا سنويًا ، وهو أقل من متوسط نصيب الفرد في العالم ، والذي يبلغ 32 كيلو جرامًا ، وهو الأمر الذي يرفع من احتياجات الدولة من الزيوت ، إلى أكثر من مليونين و600 ألف طن سنويًا ، إذا ما قارناه بالإنتاج المحلي ، الذي لا يتجاوز 4 في المئة ، من حجم الاستهلاك .

وأشار رئيس مجلس القطن المصري ، في مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى أن الأمر الذي ساعد على وجود زيادة مرعبة ، في استهلاك الزيوت على المستوى المحلي ، هو تقليص المساحات المنزرعة ، من محاصيل « فول الصويا ، دوار الشمس ، والكانولا ».

ولفت الدكتور محمد عبد المجيد ، إلى أنَّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تضع خطة للتوسع في إنتاج البذور الزيتية ، لحل تلك المشكلات ، وذلك عبر التوسع في زراعات « الفول الصويا وعباد الشمس » .

وأشار رئيس مجلس القطن المصري ، في مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى ضرورة وضع آليات تسويقية للمحاصيل الزيتية ، على أن تشجع هذه الآليات ، على التوسع في المساحات المنزرعة ، من أجل زيادة إنتاج الزيت والحد من الاستيراد ، موضحًا أنَّه يجري حاليًا ، تنفيذ برامج من أجل زيادة نسبة الزيت ، في بذرة القطن ، خصوصًا بعد التوسع في مساحات المحصول هذا الموسم ، التي ترفع نسبة الزيت فيها ، إلى 25 في المئة ، بدلا من 20 في المئة حاليًا .

وقال رئيس مجلس القطن المصري ، في مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إنَّ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تتمثل في زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية ، وكذلك تقليل الفجوة من استيراد منتجات الزيوت من الخارج ، خصوصًا زيوت النخيل ، لافتًا إلى أنَّ زيت النخيل ، من أكثر الزيوت التي يستهلكها المواطنون في مصر ، ويستورد بما يقرب من مليون طن سنويًا ، إذ تستورد مصر كميات هائلة من هذا الزيت ، من دولة ماليزيا ، التي تعتبر ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم .

وكان تقرير عن استهلاك الزيوت في مصر ، كشف مؤخرًا عن أن 26 في المئة منها ، للمسلي النباتي ، وتعتمد هذه في إنتاجها ، على زيت النخيل المستورد بنسبة 100 في المئة ، والذي تقدر كميته بما يقرب من 700 ألف طن سنويًا ، إضافة إلى نسبة 7.7 في المئة ، من أجل إنتاج البسكويت والشوكولاتة ، أما زيوت الطعام ، فتقدر نسبتها بـ65 في المئة ، من استهلاك الزيوت في مصر ، و14 في المئة منها ، من نصيب دوار الشمس ، و13 في المئة من نصيب زيت الذرة ، و73 في المئة منها ، تخص زيت بذرة القطن وفول الصويا .

وفي السياق ذاته ، أشارت مصادر مطلعة ، إلى أنَّ مصر ، في حاجة لإطلاق مشروع قومي ، من أجل زراعة نخيل الزيت ، وذلك بعد تنفيذ خطة بحثية ، لتربية هذا النوع من النخيل في مصر ، لافتة إلى ضرورة التركيز ، على زراعة نخيل الزيت في مصر ، خصوصًا أنّ الحصول عليه ، يكون من خلال لحم ثمرة نخيل الزيت ، كما يحدث في إنتاج زيت الزيتون من أشجار الزيتون ، إذ يحتوي على تركيبة متوازنة ، من كل من الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة ، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين « هـ » .

وطبقًا لعدد من التقارير العلمية ، يحتوي زيت النخيل المكرر ، على فيتامين « هـ » ، بمعدل يصل إلى 500 جزء في المليون ، ومع هذا ، يعتبر زيت النخيل ، أفضل زيت قلي متاح في السوق ، وهو الجزء السائل من زيت النخيل ، دون تعرضه لعملية الهدرجة ، و هو عبارة عن زيت قلي مستقر جدًا ، وذلك بفضل تركيبته المتوازنة ، من الأحماض الدهنية ، واحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين « هـ » ، وهذا بعكس زيت الطهي المتعدد غير المشبع .

وطبقًا لهذه الطريقة ، يتميز زيت النخيل ، بانخفاض نزعته للتأكسد ، ومقاومته لتكوين مركبات قطبية وبوليمرات حلقية غير صحية ، ويتمتع بخصائص مضادة للأكسدة قوية جدًا ، من بين الزيوت النباتية المكررة المتاحة تجاريًا .

على الصعيد ذاته ، أشار رئيس قسم المحاصيل الزيتية ، في معهد بحوث المحاصيل الحقلية ، في مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور علي ناصف ، إلى وجود خطة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزيتية ، من أجل تقليل فجوة الاستيراد ، البالغة 97 في المئة ، وإجمالي الاستهلاك 2.6 مليون طن سنويًا ، واستيراد 2.1 مليون طن سنويًا ، والإنتاج يبلغ 500 ألف طن .

وقال رئيس قسم المحاصيل الزيتية ، في معهد بحوث المحاصيل الحقلية ، في مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول السمسم ، تبلغ نحو 64 ألف فدان ، والفول السوداني 156 ألفًا ، و390 فدانًا ، ودوار الشمس 16 ألف فدان ، لافتا إلى وجود خطة للتوسع في المساحات ، وخصوصًا في الأراضي الجديدة ، بمشروع المليون ونصف المليون فدان ، ومحافظة الوادي الجديد .

إلا أنَّ الدكتور علي ناصف ، كشف عن وجود ثلاثة عوائق ، تزيد الفجوة وتعرقل التوسع في المساحات المنزرعة ، وتتمثل هذه العوائق ، في « عدم وجود زراعات تعاقدية مع المزارع إلى المصنع » ، إضافة إلى أنَّ السعر غير مجزٍ ، على الرغم من أهمية المحصول ، وتقليل الإنتاج ، ما يؤدي إلى عزوف المزارع عن زراعته .

ولفت رئيس قسم المحاصيل الزيتية ، في معهد بحوث المحاصيل الحقلية ، في مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى أن التوجه نحو زراعة نبات « الكانولا » في مصر ، يساهم كذلك في زيادة إنتاج مصر من الزيوت ، والحد من الفجوة الاستيرادية للمنتجات الزيتية وزيوت الطعام ، وذلك من خلال التوسع في زراعة « الكانولا » ، إذ أن هذا المحصول ، من أهم المحاصيل الزيتية ، كما أنَّه مصدر مهم من مصادر الزيوت النباتية في العالم ، بعد زيت النخيل والفول الصويا ، إلى جانب كونه الخامس من حيث التجارة العالمية للزيوت النباتية .

وطبقًا لتقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، فإن زيت « الكانولا » ، من أفضل الزيوت النباتية عند استخدامه في تغذية الإنسان ، إذ إنَّ 94 في المئة من الأحماض الدهنية فيه ، أحماض غير دهنية مشبعة ، وهو ما يجعل زيت « الكانولا » ، رقم واحد في استخدامات التغذية لدى كثير من بلدان العالم ، وبينها دولة كندا ، إذ يمثل زيت « الكانولا » نسبة 62 في المئة ، من الزيت المستخدم في التغذية ، يليه فول الصويا 24 في المئة ، ثم زيت عباد الشمس 4 في المئة .

ومحصول « الكانولا » ، يزرع في مصر كمحصول شتوي ، ويعوّل عليه المهتمون ، بحل مشكلة الفجوة الزيتية في مصر ، أملًا كبيرًا في سد الفجوة الزيتية ، إذ إننا لا ننتج سوى 4 في المئة فقط ، من الزيوت التي نستهلكها ، والباقي نستورده من الخارج ، ويتميز زيت « الكانولا » ، أنه من الزيوت التي تقل فيها نسبة الدهون المشبعة ، وجميع الأبحاث العلمية ، تشجع على استخدام زيت « الكانولا » وزيت الزيتون ، وبعض أنواع الزيوت الأخرى ، التي تعد من المصادر الأساسية ، التي نحصل منها على احتياجاتنا اليومية من الزيوت .

ويعد نبات « الكانولا » ، من أفضل الزيوت المستخلصة ، التي تصلح للاستخدام في إعداد المخبوزات ، وهذا لما تحتويه من دهون أحادية غير مشبعة ، ونكهته خفيفة جدًا ، بحيث لا تؤثر على نكهات المخبوزات .

وأشار التقرير ، إلى أنَّه على الرغم من أن هناك أنواع أخرى من الزيوت الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي تقل بها نسبة الدهون المشبعة ، مثل زيت الزيتون ، غير إن هذه الأنواع لا تصلح للاستخدام مع المخبوزات ، لما لها من نكهة قوية مميزة ، وزيت « الكانولا » يساهم بشكل كبير ، في تقليل نسبة الدهون والشحوم في البطن ، ويساهم بفاعلية في التخلص من الكرش ، والفضل في هذا يعود إلى احتواء هذه الزيوت النباتية ، على الدهون غير المشبعة الأحادية ، والتي وجد أنها تساهم في تقليل نسبة دهون البطن .