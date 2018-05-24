تعرف على مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك

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أعلنت هيئة السكة الحديد عن بدء حجز القطارات التي سوف تنطلق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة مع إغلاق المنافذ الخارجية للحجز، وسوف يقتصر الحجز على شبابيك محطتي الجيزة والقاهرة والمحطات الرئيسية.

كما تعلن هيئة السكك الحديدية عن طرح الحجز للمواطنين ابتداءً من الغد الموافق الجمعة 25-5-2018 ، والتي سوف تتحرك يوم 9 يونيو الموافق 25 من شهر رمضان المبارك، ويوم السبت عن القطارات التى سوف تتحرك يوم 10 يونيو الموافق 25 رمضان، ويوم الأحد المقبل حجز مقاعد القطارات التي سوف تتحرك في يوم 11 يونيو الذي يوافق 26 رمضان.

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ويوم الاثنين عن حجز مقاعد القطارات التى سوف تتحرك يوم 12 يونيو الموافق 27 رمضان، ويوم الثلاثاء عن حجز مقاعد القطارات التى سوف تتحرك يوم 13 يونيو والموافق 28 رمضان، وطرح تذاكر التى سوف تتحرك يوم 14 يونيو الموافق 29 رمضان يوم الأربعاء القادم، وبهذا سوف يتتابع طرح تذاكر القطارات للحجز من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية قبل موعد السفر بما يقرب من 15 يوماً.

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