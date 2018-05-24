وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى «العاشر من رمضان»: ملحمة في التضحية والفداء

Advertisements

هنأ وزير الداخلية المصري ، اللواء مجدي عبد الغفار ، اليوم الخميس ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بمناسبة الاحتفال ، بذكرى العاشر من رمضان .

وقال اللواء مجدي عبد الغفار ، في برقية تهنئة أرسلها إلى الرئيس السيسي : « بمشاعر تفيض إعزازا وتقديرا ، لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم ، وبمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ، يسعدني بالأصالة عن نفسي ، وبالنيابة عن هيئة الشرطة ، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة ، مقرونة بصادق الأمنيات ، بدوام التوفيق والسداد » .

Advertisements

وتابع وزير الداخلية ، في برقيته : « نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام ، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات ، سطر فيها رجال القوات المسلحة ، بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية ، وجموع الشعب الفتية ، ملحمةً للتضحية والفداء ، في سبيل الدفاع عن الوطن ، ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه » .

وزاد اللواء مجدي عبد الغفار ، في ختام برقيته ، قائلا : « حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم ، وجعلها دوما حصنا منيعا في وجه الطغاة والمتربصين ، بفضل عطاء أبنائها المخلصين ، إنه نعم المولى ونعم النصير ، وكل عام وسيادتكم بخير » .