خلال 7 أشهر.. «النقل» تفتتح أول أجزاء المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

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تفتتح وزارة النقل ، الجزء الأول « a4 » ، من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق ، من الخط الثالث ، في شهر ديسمبر من العام الحالي 2018 .

رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، اللواء طارق جمال الدين ، قال إن المرحلة التي ستفتتحها وزارة النقل ، في ديسمبر المقبل ، تتضمن 5 محطات ، بينها 4 علوية ، « هارون ، هيلوبوليس ، ألف مسكن ، ونادي الشمس » ، ومحطة أرضية ، وهي « النزهة » .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أضاف اللواء طارق جمال الدين ، أن الجزء الثاني « b4 » ، ويبلغ طولها 6.2 كيلو متر ، تتضمن 5 محطات ، تبدأ من محطة « هشام بركات » ، وتنتهي بمحطة « عدلي منصور » التبادلية ، في مدينة السلام ، مع القطار الكهربائي ، الذي يربط العاصمة الإدارية ، وتفتتح هذه المرحلة ، في أكتوبر من العام المقبل 2019 .

وزاد رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، قائلا إن الهيئة ، في انتظار تصديق الحكومة الفرنسية ، على تمويل الجزء الثالث « 4c » ، بطول 7.2 كيلو متر ، ويضم 5 محطات ، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة ، 300 مليون دولار لافتا إلى أن المرحلة الرابعة شرق القاهرة ، تتضمن 15 محطة ، ويبلغ طولها 18.2 كيلو متر .

وفي سياق مختلف ، انتهت اللجنة الفنية ، لفحص عروض الشركات ، التي تقدمت لتوريد 1300 عربة مميزة ومكيفة للسكة الحديد ، من العروض الفنية ، حيث تأهلت 3 تحالفات ، وهي « روسيا ، الصين ، وإيطاليا » ، وتتولى اللجنة حاليا ، التقييم المالي للشركات الثلاثة ، وتتراوح أسعار العروض المالية المقدمة ، من 1.120 مليار دولار ، إلى 1.3 مليار دولار .

ومن المنتظر أن تبدأ السكة الحديد ، المفاوضات خلال الأيام المقبلة ، لتخفيض الأسعار التي أعلنتها الشركات الثلاثة ، خاصة وأن شركة « تيتاجار tfa » الإيطالية ، سبق ووقعت اتفاقية مع السكة الحديد ، في شهر مايو من العام الماضي ، بغرض توريد 1045 عربة مميزة ومكيفة ، فضلا عن قطار هدية من الحكومة الإيطالية ، بقيمة 751 مليون يورو ، وبنسبة تصنيع محلي 40% ، لكن الشركة رفعت عرضها المالي ، إلى 1.12 مليار دولار ، وذلك عقب تحويل وزارة النقل ، العرض الوحيد ، إلى مناقصة بين 7 شركات ، وزيادة عدد العربات إلى 1300 ، بدلا من 1045 عربة .