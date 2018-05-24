باخوم: بناء كنيسة كاثوليكية في العاصمة الإدارية قريبا

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أعلن المتحدث الرسمي ، باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر ، الأب هاني باخوم ، اليوم الخميس ، أن الحكومة أعلنت موافقتها ، على بناء كنيسة قبطية كاثوليكية ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، كما خصصت قطعة أرض لها .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، افتتح في شهر يناير الفائت ، كاتدرائية « ميلاد المسيح » ، عشية عيد الميلاد ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وتولى تنفيذ المشروع ، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

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كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببناء مسجد « الفتاح العليم » ، إلى جانب كاتدرائية « ميلاد المسيح » ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، والمسجد تم تخطيطه ، على أنه سوف يكون مسجدا للدولة ، وهو جامع شامل بكل الاحتياجات ، سواء الصلاة أو المناسبات أو الجنازات الرسمية ، كما أنه أكبر مسجد في مصر من حيث المساحة ، حيث تبلغ 29 فدانا ، أي ما يعادل 10 أضعاف حجم الجامع الأزهر ، كما يتسع المسجد ، لنحو 7 آلاف مصل .