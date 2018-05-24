السيسي يعلن عن مفاجأة سارة لمحدودي الدخل خلال شهر رمضان

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أكد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية، أنه خلال الأيام القادمة سوف يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهم الإجراءات الاجتماعية الجديدة، والتي تخص محدودي الدخل وذلك لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار المصدر أن الإجراءات الجديدة تسعى إلى رفع المستوى المعيشي للفئات قليلة الدخل من جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما ستتضمن الإجراءات الجديدة الطبقة المتوسطة التي عانت أيضاً خلال الفترة الماضية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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وأضاف المصدر أن الحزمة الجديدة سوف تحتوي على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بنسبة 10%، هذا بالإضافة إلى العلاوة الدورية.

كما تشمل أيضاً زيادة قيمة الدعم التمويني الشهري ، وزيادة برنامجي “تكافل وكرامة”، و “كفاية”2” الخاص بتنظيم الأسرة، وهذا ما يمكن وزارة الصحة من زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وزيادة قيمة المعاشات أيضاً، كما يسعى إلى التوسع في مراكز رعاية الطفل وزيادة فرص المرأة في القوى العاملة.

وقد أكد المهندس “شريف إسماعيل” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، أن الحكومة تنوي اتخاذ عدة إجراءات اجتماعية خلال العام الجاري، مؤكداَ على تحسن الاقتصاد المصري، قائلاً: “إننا اتخذنا إجراءات حماية إجتماعية من قبل، وهذا العام هناك اجراءات جديدة”.

كما تنوي الحكومة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى السيطرة على الإنفاق العام، بالإضافة إلى خفض الموازنة العامة، والتي تشمل على رفع أسعار الكهرباء والماء والمواد البترولية، وعدد من الخدمات العامة مثل تذاكر القطار والمترو.

كما أكدت موازنة العام المالي المقبل أن الحكومة قامت بتخفيض مخصصات دعم المواد البترولية بحوالي 26%، إلى 89 مليار جنيه، والكهرباء 47% إلى ما يقرب من 16 مليار جنيه.

وخلال الأيام الماضية سجلت أسعار البترول ارتفاعاً ملحوظاً ، حيث سجل سعر البرميل 80 دولار، وهذا ما أدي إلى رفع أسعار الوقود أكثر من مرة خلال العام الجاري، وذلك من أجل التخلص من دعم الطاقة “ما عدا البتوجاز” في نهاية شهر يونيو 2019.

وقد أكدت بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي، أن الحكومة المصرية مستمرة في إصلاح دعم الطاقة، حتى تصل إلى مستويات أسعار التكلفة لعدد من منتجات الوقود خلال عام 2019.

وسوف تكلف حزمة الإجراءات الجديدة الدولة خلال العام الجاري ما يقرب من 85 مليار جنيه، وذلك لتعويض الطبقة الفقيرة والمتوسطة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة الماضية.

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