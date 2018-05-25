مصر ترفض الدعوة الإسرائيلية للمشاركة في مؤتمر دولي حول القدس

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها تليفزيون إسرائيل القناة 20 اليوم الموافق الخميس عن رفض جمهورية مصر العربية دعوة إسرائيل من أجل حضور مؤتمر دولي علمي عن القدس المحتلة.

وقد أضافت القناة الإسرائيلية أن المسؤولية في إسرائيل قد قاموا بتوجيه الدعوة إلى مصر منذ أسابيع من أجل المشاركة في مؤتمر دولي في “القدس” المقرر عقده يوم الاثنين القادم بحضور بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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وأعلن التليفزيون الإسرائيلي أنه قد تم توجيه الدعوة إلى المسؤولين في تركيا وأعلنوا عن استعداده للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي، ولكن تراجعت الدولة التركية عن موقفها بسبب التوتر الشديد في العلاقات الدولية بينها وبين إسرائيل خلال الأيام القليلة السابقة.

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