الأزهر يهنئ السيسي بذكرى «العاشر من رمضان»: إنجاز يدرسه العالم

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هنأ الأزهر الشريف ، والإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب. شيخ الأزهر ، اليوم الجمعة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول صدقي صبحي ، وزير الدفاع. القائد العام للقوات المسلحة ، ورجال القوات المسلحة الأبطال ، قادة وضباطا وجنودا ، وأبناء الشعب المصري ، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان .

وفي بيان منه اليوم الجمعة ، أكد الأزهر الشريف ، أن جنود جيشنا البواسل ، ومن خلفهم أبناء الشعب الأوفياء ، سطروا في ذلك اليوم ، صفحة مشهودة في تاريخ انتصارات الوطن ، وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم ، إنجازا ما زال يدرس حتى الآن ، في الأكاديميات العسكرية عبر العالم .

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وتابع الأزهر الشريف في بيانه : « رجال القوات المسلحة ، ضربوا أروع الأمثلة في تحدي الصعوبات وتخطي العقبات ، مستعينين في ذلك بإيمانهم بربهم وحبهم لوطنهم ، وبالعمل الشاق والتخطيط المحكم ، والأخذ بأسباب النصر كافة ، حتى تحقق نصر الله المبين » .

ودعا الجامع الأزهر ، المصريين ، لاستلهام روح انتصار العاشر من رمضان ، والعمل بإخلاص وتفانٍ ، من أجل رفعة مصرنا العزيزة وازدهارها ، كما دعا جموع الشعب المصري ، إلى الوقوف بجانب قواتنا المسلحة ، ورجال الشرطة الأبطال ، في حربهم ضد الإرهاب ، حتى يتم تطهير أرض سيناء الحبيبة من شراذم تلك العصابات .

واختتم الأزهر الشريف بيانه ، سائلا المولى عز وجل ، أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية ، بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار ، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء .