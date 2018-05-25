«الزراعة» ترفض شحنة قمح محلي من المزارعين.. تعرف على السبب

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انتظم توريد القمح المحلي من المزارعين ، في محافظات مصر المختلفة ، وفقا للضوابط ، وذلك لصالح الجهات المسوقة ، بغرض استخدامه في إنتاج الخبز المدعم ، من فئة « 5 قروش » للرغيف ، وذلك حسب ما قال مصدر مسؤول ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، أكد المصدر ، أن الوزارة رفضت نحو 23 ألف طن قمح من الموردين ، بسبب احتوائها على شوائب وأتربة، بينها أقماح قديمة ، وذلك منذ فتح باب التوريد ، منتصف أبريل الماضي ، وحتى الآن .

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المصدر أكد أيضا ، أنه يتم عرض تقرير يومي ، على وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، بشأن معدلات توريد القمح ، لافتا إلى أن وزير التموين ، وجه بتذليل أي عقبات تواجه التوريد ، وتسهيل الإجراءات كافة .

وزاد المصدر ، أن وزير التموين والتجارة الداخلية ، قال إن غرف العمليات المشكلة في وزارة التموين ، والمحافظات ، تتابع موسم التوريد ، لإزالة أي عقبات تعترض توريد كميات القمح .

وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، أكد في وقت سابق ، أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح ، وشراء كامل كميات القمح المحلي ، بأسعار تنافسية ، وتسهيلات في التسليم والسداد ، بغرض تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ، الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم ، بما له من مواصفات جيدة ، تفوق مثيله من القمح المستورد ، متوقعا وصول معدلات التوريد ، إلى نحو 3.5 مليون طن ، هذا العام .