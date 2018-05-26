الحكومة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام سرقة التيار الكهربائي

Advertisements

قال رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل اليوم السبت ، إن الحكومة عازمة على التصدي بكل قوة ، لظاهرة سرقة التيار الكهربائي ، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين .

جاء ذلك ، خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل ، اليوم السبت ، بالمهندس محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، لبحث مشكلة زيادة الأحمال غير المخططة ، في بعض المناطق بالمدن الجديدة ، بسبب بعض حالات سرقة التيار الكهربائي ، ما قد يعرض بعض المناطق ، لانقطاع التيار الكهربائي عنها ، خاصة خلال فترات الصيف ، بسبب عدم تحمل شبكات التوزيع ، للأحمال غير المتوقعة .

Advertisements

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، أنه لا يمكن الاستمرار ، في دعم وتطوير شبكات الكهرباء ، في المناطق التي تشهد سرقات للتيار ، أو ضخ استثمارات فيها ، وكأن الدولة تدعم هذا التوجه ، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا ، على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة ..

بدوره دعا الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المستفيدين بخدمات الكهرباء بطريقة غير شرعية ، إلى سرعة التوجه إلى شركات توزيع الكهرباء ، في المناطق التي يسكنون بها ، لتركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء ، كي يتسنى لوزارة الكهرباء ، اتخاذ الإجراءات الفنية ، من أجل تطوير ودعم الشبكات في هذه المناطق ، حرصا على عدم انقطاع التيار ، واستمرار تقديم الخدمة على النحو المطلوب .

وتطرق اللقاء أيضا ، إلى دراسة مقترح ، يهدف لإنشاء شركة جديدة للمحطات الثلاث ، التي تنفذ بالتعاون مع شركة « سيمنز » الألمانية ، في « بني سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة » ، طبقا لقوانين الاستثمار .