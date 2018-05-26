تفاصيل لقاء «السيسي» مع وفد الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، عضو المكتب السياسي ، ورئيس لجنة « الاتصال والمعلومات » في الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام ، فوفان ثونج ، والوفد المرافق له ، الذي يضم عددا من قيادات الحزب الشيوعي ، في فيتنام .

وحضر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع وفد الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام ، القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة ، اللواء عباس كامل .

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بدوره ، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسّام راضي ، إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رحّب بوفد الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام ، لافتًا إلى مدى عمق العلاقات التاريخية والمتميزة ، التي تجمع بين مصر وفيتنام .

وأشاد الرئيس السيسي ، بالتطور الإيجابي الذي يشهده التعاون بين مصر وفيتنام ، خصوصًا في ضوء زيارته إلى « هانوي » ، في شهر سبتمبر 2017 .

ولفت « السيسي » ، إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من عقد الاجتماع الأول ، للجنة التعاون التجاري والصناعي ، المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشتركة في مدينة القاهرة ، خلال شهر أبريل الماضي ، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم ، بين مصر وفيتنام .

وقال « السيسي » ، إن كل هذا يؤكد حرص مصر ، على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة فيتنام ، في مختلف المجالات ، وعلى جميع الأصعدة .

كما استعرض « السيسي » ، جهود خطة الإصلاح الاقتصادي ، التي تنفذها مصر ، والمشروعات القومية التي يجري تنفيذها على الأرض حاليًا ، مشيرا إلى تطلعه إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ، وكذلك تنشيط السياحة الفيتنامية. إلى مصر .

وأردف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسّام راضي ، أن عضو المكتب السياسي ، ورئيس لجنة « الاتصال والمعلومات » ، في الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام ، فوفان ثونج ، أعرب عن اعتزاز بلاده ، بما يربطها مع مصر من علاقات وروابط ، وصفها بأنها « تاريخية و ممتدة » .

وأشار المسؤول الفيتنامي ، وفق بيان رئاسة الجمهورية ، الذي صدر اليوم السبت ، إلى الاهتمام الذي توليه حكومة فيتنام ، والحزب الحاكم ، إلى تعزيز العلاقات مع مصر ، في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة .

كذلك ، أشاد عضو المكتب السياسي ، ورئيس لجنة « الاتصال والمعلومات » ، في الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الناجحة إلى العاصمة « هانوي » في العام المنصرم ، لافتا إلى حرص فيتنام ، على متابعة نتائج هذه الزيارة وتفعيلها ، بالشكل الذي يساهم في الدفع قدما ، بأطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات .

وأعرب فوفان ثونج ، أيضا ، عن تقدير بلاده للدور الرائد ، الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي ، ودورها المُقدر في مجال مكافحة الإرهاب ، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام ، في منطقة الشرق الأوسط .