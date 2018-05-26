تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غداً… توقعات طقس الأحد 27-5-2018

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غداً الأحد 27 مايو 2018، أن يسود طقس لطيف على المناطق الشمالية، ويكون مائل للحرارة على مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة حتى شمال محافظات الصعيد، كما يستمر طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهاراً لطيف في الليل.

كما تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، كما تزداد الأمطار على وسط وجنوب سيناء والمناطق الجنوبية للبلاد، أما الرياح ف أغلبها شمالية غربية معتدلة تتكاثر على خليج السويس.

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أما حالة البحر المتوسط فهي معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، وحالة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة مع ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين وحالة الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم لكم موقع 365 درجات الحرارة المتوقعة غداً على جميع محافظات الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33وسط الدلتا 22 33

الإسكندرية 20 27

بلطيم 20 25

مطروح 21 25

السلوم 19 26

سيوة 20 32

بورسعيد 21 26

دمياط 20 26

العريش 19 26

رفح 18 25

الاسماعيلية 21 33

السويس 20 33

رأس سدر 24 34

نخل 16 34

أسوان 30 40

أبوسمبل 32 40

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

راس حدربة 29 35

حلايب 30 35

نويبع 25 35

طابا 18 35

كاترين 19 29

الطور 23 35

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 26 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 34

أسيوط 25 36

سوهاج 26 38

قنا 28 39

الأقصر 27 39

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 45

المدينة 31 42

الرياض 25 40

المنامة 29 36

أبوظبى 30 39

الدوحة 30 36

الكويت 28 43

دمشق 17 33

بيروت 22 28

عمان 18 32

القدس 19 29

غزة 22 28

بغداد 28 42

مسقط 31 35

صنعاء 12 28

الخرطوم 29 40

طرابلس 21 28

تونس 20 32

الجزائر 16 23

الرباط 13 21

نواكشوط 22 32

ونقدم لكم أيضاً درجات الحرارة على مدن وعواصم العالم :

الصغرى العظمى

أنقرة 13 25

اسطنبول 17 23

اسلام اباد 25 40

نيودلهى 29 44

جاكرتا 25 32

بكين 17 32

كوالامبور 24 31

طوكيو 18 25

أثينا 20 28

روما 16 28

باريس 17 28

مدريد 12 23

برلين 17 27

لندن 16 23

مونتريال 13 21

موسكو 10 22

نيويورك 18 23

واشنطن 21 29

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