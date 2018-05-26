تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غداً… توقعات طقس الأحد 27-5-2018

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غداً الأحد 27 مايو 2018، أن يسود طقس لطيف على المناطق الشمالية، ويكون مائل للحرارة على مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة حتى شمال محافظات الصعيد، كما يستمر طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهاراً لطيف في الليل.
كما تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، كما تزداد الأمطار على وسط وجنوب سيناء والمناطق الجنوبية للبلاد، أما الرياح ف أغلبها شمالية غربية معتدلة تتكاثر على خليج السويس.
أما حالة البحر المتوسط فهي معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، وحالة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة مع ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين وحالة الرياح السطحية شمالية غربية.
ويقدم لكم موقع 365 درجات الحرارة المتوقعة غداً على جميع محافظات الجمهورية:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 33وسط الدلتا 22 33
الإسكندرية 20 27
بلطيم 20 25
مطروح 21 25
السلوم 19 26
سيوة 20 32
بورسعيد 21 26
دمياط 20 26
العريش 19 26
رفح 18 25
الاسماعيلية 21 33
السويس 20 33
رأس سدر 24 34
نخل 16 34
أسوان 30 40
أبوسمبل 32 40
الوادى الجديد 29 40
شلاتين 28 38
ابو رماد 27 37
راس حدربة 29 35
حلايب 30 35
نويبع 25 35
طابا 18 35
كاترين 19 29
الطور 23 35
شرم الشيخ 25 38
الغردقة 26 39
مرسى علم 27 37
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 34
المنيا 23 34
أسيوط 25 36
سوهاج 26 38
قنا 28 39
الأقصر 27 39
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم العربية:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 32 45
المدينة 31 42
الرياض 25 40
المنامة 29 36
أبوظبى 30 39
الدوحة 30 36
الكويت 28 43
دمشق 17 33
بيروت 22 28
عمان 18 32
القدس 19 29
غزة 22 28
بغداد 28 42
مسقط 31 35
صنعاء 12 28
الخرطوم 29 40
طرابلس 21 28
تونس 20 32
الجزائر 16 23
الرباط 13 21
نواكشوط 22 32
ونقدم لكم أيضاً درجات الحرارة على مدن وعواصم العالم :
الصغرى العظمى
أنقرة 13 25
اسطنبول 17 23
اسلام اباد 25 40
نيودلهى 29 44
جاكرتا 25 32
بكين 17 32
كوالامبور 24 31
طوكيو 18 25
أثينا 20 28
روما 16 28
باريس 17 28
مدريد 12 23
برلين 17 27
لندن 16 23
مونتريال 13 21
موسكو 10 22
نيويورك 18 23
واشنطن 21 29
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