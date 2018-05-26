«يوتيوب» مهدد بحكم محكمة.. فهل يحجب «القومي للاتصالات» الموقع؟

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«الجهاز ملزم بتنفيذ أحكام القضاء ، وسوف يعمل على حجب موقع ( يوتيوب ) ، فور وصول حكم القضاء ، الذي صدر اليوم السبت ، من المحكمة الإدارية العليا ، والخاص بحجب موقع الفيديوهات الأشهر في العالم ، لمدة 30 يوما ».. قالها مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، اليوم السبت ، بعد الحكم القضائي الذي صدر ، بحجب « يوتيوب » ، الذي يستخدمه الملايين في مصر ، في أغراض عدة .

بدأت قصة القضية ، في العام 2013 ، حين نشر أحد المستخدمين لموقع « يوتيوب » ، فيلما مسيئا لنبي االإسلام ، محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو الأمر الذي أثار غضب المسلمين ، ما دفع البعض ، إلى رفع دعوى قضائية ، تطالب بحظر موقع الفيديوهات العالمي ، لعرضه الفيلم المسيئ .

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بدورها ، وبعد الغضب الذي أثاره الفيلم المسيء لنبي الإسلام ، حجبت الشركة الأم ، الفيلم عالميا في العام 2013 ، وأكدت عدم وجود روابط لتشغيل الفيلم عبر « يوتيوب » ، بعد أن حظرت جميع روابط الفيلم ، أما محكمة القضاء الإداري ، فأصدرت في العام ذاته ، حكما بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ، بحجب « يوتيوب » ، لمدة شهر ، إضافة إلى حظر الروابط التي تبث الفيلم ، وهو الحكم الذي استشكله الجهاز آنذاك ، وأيدته اليوم السبت ، المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، رئيس مجلس الدولة .

المصدر المسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، قال في تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، إن الجهاز ليس معنيا بمراقبة المحتوى ، مؤكدا أن مهمته ، تختص فقط بتنظيم تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات ، في حين أنه ملزم بتنفيذ حكم الحجب ، وأضاف : « لن نراسل الشركة المالكة للموقع ( جوجل ) ، حيث إن الحجب ، سوف يتم عبر المشغلين للإنترنت ، وسوف يشمل نطاق مصر فقط .

محمد أبو قريش ، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، قال إن حجب موقع « يوتيوب » ، يمكن تنفيذه على المستوي المحلي فقط ، عبر مزودي خدمة الإنترنت ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الحجب ليس مضمونا بشكل كامل : « هناك طرق اختراق عديدة ، تستطيع إبطال الحجب » ‏.

« الحكم لا يتماشى مع الواقع ، الذي يشهد اقتصاديات واستثمارات كبيرة عبر الموقع » ، أضاف أبو قريش ، مؤكدا أن « يوتيوب » ، أصبح مجال عمل للعديد من أصحاب المحتوى .