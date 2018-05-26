السيسي يطالب بإنهاء مشروعات القناة لجذب المستثمرين

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، هيئة قناة السويس ، والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ، ببذل أقصى الجهود ، من أجل تطوير وتعزيز قدرات هيئة قناة السويس .

جاء ذلك ، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، مع الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ، والذي حضره أيضا ، اللواء عباس كامل ، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة .

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المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الرئيس السيسي ، أكد خلال اللقاء ، أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة ، من أجل العمل على إنجاح المشروعات التي تنفذ حاليا ، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية ، اللازمة لهذه المنطقة ، وذلك بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية ، وتوفير المزيد من فرص العمل ، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة ، التي تنتهجها الدولة حاليا .

السفير بسام راضي ، أضاف أيضا ، أن الفريق مهاب مميش ، استعرض خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، آخر التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، لافتا إلى تزايد الاهتمام ، من كبرى الشركات العالمية ، من أجل الاستثمار في المنطقة .

وكذلك ، استعرض رئيس هيئة قناة السويس ، ورئيس الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس ، الموقف التنفيذي للأنفاق الجديدة ، التي تنفذ حاليا في المنطقة ، إضافة إلى موقف الإنشاءات ، في مينائي شرق بورسعيد والسخنة .

وأوضح الفريق مهاب مميش ، أن سياسة الهيئة في تشجيع الاستثمار ، داخل في منطقة قناة السويس ، قائمة على توفير الحوافز ، وتذليل العقبات كافة أمام المستثمرين ، فضلا عن التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل ، لافتا إلى توقيع عدة عقود ، مع شركات عالمية ، من أجل الاستثمار في المنطقة الاقتصادية .

ولفت رئيس الهيئة العامة لقناة السويس ، ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس ، إلى توقيع اتفاق ، بغرض إنشاء المنطقة الصناعية الروسية ، في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد ، وذلك على مساحة 5 ملايين و250 ألف متر مربع ، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك ، من تزايد الاهتمام الدولي ، بهذه المنطقة المحورية .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أكد أن الفريق مهاب مميش ، استعرض خلال الاجتماع أيضا ، سير العمل في هيئة قناة السويس ، حيث أعلن أن القناة حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ، زيادة في الإيرادات نسبتها 13.4% ، وذلك مقارنة بإيراداتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت إيرادات شهر مايو الحالي ، زيادة قدرها 16% ، عن إيرادات الشهر ذاته من العام الماضي ، موضحا أن إيرادات شهر مايو الحالي ، تعد قياسية والأعلى شهريا .

رئيس هيئة قناة السويس ، ورئيس المنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة ، قال إن الاتجاه الحالي لرفع كفاءة القناة ، وامتلاك مصر لأسطول من سفن الخدمات البحرية ، يعبر بمنطقة قناة السويس ، إلى مصاف المناطق الأكثر جذبا للاستثمار في العالم ، موضحا أن تقديم المزيد من الخدمات اللوجستية والبحرية ، سوف يغير مستقبل المنطقة ، ويؤهلها لإنشاء العديد من الصناعات الاستراتيجية .