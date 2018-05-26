مصر تخرج 7 مصريين من «الغوطة السورية»

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واصلت السفارة المصرية ، اتصالاتها مع السلطات السورية ، بهدف إخراج 7 مواطنين مصريين ، من مخيمات الإيواء ، التي يسكن بها أهالي منطقة الغوطة الشرقية ، من السوريين والجنسيات الأخرى ، وذلك حسب ما قال ، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق ، محمد ثروت سليم .

القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق ، استلم المواطن « أحمد محمود موسى » ، الذي تم إخراجه اليوم السبت ، من داخل مركز إيواء عدرا الصناعية ، كما استلم المواطن « طارق محمد أمين عبد المجيد » وعائلته المكونة من والدته ، « حسنية عبد القادر قطط » ، وشقيقته « شيماء » ، وزوجته السورية ، « مروة مروان بكير » إضافة إلى أطفاله ، الذين تم إخراجهم اليوم أيضا ، وذلك من مركز إيواء « نجها » .

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وسبق للسفارة المصرية في دمشق ، أن أخرجت عائلة مصرية أخرى ، من منطقة العمليات العسكرية في الغوطة ، منذ عدة أسابيع مضت ، وبدأت السفارة المصرية في دمشق ، اتخاذ الإجراءات اللازمة ، من أجل تسفير المواطنين المذكورين ، وعودتهم إلى أرض الوطن .

بدورهم ، قدم المواطنون المصريون ، الشكر ، للسفارة المصرية في دمشق ، ولوزارة الخارجية المصرية ، لجهودهما المبذولة ، من أجل ضمان خروجهم طيلة الفترة الماضية ، خاصةً مع دقة وصعوبة الإجراءات البيروقراطية ، من أجل إخراج المواطنين من مراكز الإيواء ، الخاصة بأهل الغوطة الشرقية ، التي يوجد بها أعداد كبيرة ، بعشرات الآلاف ، تشمل سوريين ، وجنسيات عربية أخرى .