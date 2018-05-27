تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 مايو 2018

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يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الأحد .

وبحسب خبراء الطقس ، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ، وسيناء وجنوب البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل ، بينما يكون ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية على كل منهما ، فتكون شمالية غربية .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأحد ، على بعض المحافظات المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 22 – 32 .

-الإسكندرية : 20 – 26 .

– قنا : 25 – 38 .

– الأقصر : 26 – 39 .

– أسوان : 26 – 41 .