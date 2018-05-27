السيسي لـ«ماكرون»: ندعم تسوية الأزمة الليبية

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أجرى الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، اتصالا هاتفيا بنظيره المصري ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية .

المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الاتصال الهاتفي ، تطرق إلى سبل تعزيز الشراكة القائمة ، بين مصر وفرنسا ، والزخم الذي يشهده التعاون بينهما ، في المجالات المختلفة .

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وأضاف السفير بسام راضي ، أن المكالمة الهاتفية ، تناولت أيضا التنسيق المستمر بين مصر وفرنسا ، إزاء مختلف القضايا والموضوعات ، لافتا إلى أن الرئيسين ، ناقشا خلال اتصالهما ، آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ، جاء على رأسها التطورات التي تشهدها الساحة الليبية ، في الوقت الحالي .

وخلال المكالمة ، أشاد الرئيس الفرنسي ، بجهود مصر الحثيثة ، التي تبذلها من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا ، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية .

بدوره ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية ، في الدولة الليبية ، مشددا على أهمية الإعداد الجيد ، للانتخابات الليبية المقبلة ، وعقدها خلال العام الحالي 2018 .

الزعيمان ناقشا أيضا ، خلال اتصالهما الهاتفي ، مستجدات الأزمة في سوريا ، حيث اتفقا على ضرورة تضافر الجهود الدولية ، من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية ، بما يُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية ، الناتجة عن هذه الأزمة .

وزاد المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قائلا إن الرئيسان ، اتفقا خلال الاتصال الهاتفي ، على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف ، بين مصر وفرنسا ، إزاء مختلف القضايا ، ذات الاهتمام المشترك .