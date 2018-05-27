الحكومة ترفض 24 ألف طن قمح من المزارعين.. تعرف على السبب

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انتظم توريد القمح المحلي ، من المزارعين ، في المحافظات المختلفة ، وفقا للضوابط الموضوعة ، لصالح الجهات المسوقة ، بغرض استخدامه في إنتاج الخبز المدعم ، من فئة « 5 قروش » للرغيف ، وذلك حسب ما قال مصدر مسؤول ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وأكد المصدر ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، رفضت نحو 24 ألفا و433 طن قمح ، من الموردين ، لاحتوائها على شوائب وأتربة ، بينها أقماح قديمة ، وذلك منذ فتح باب التوريد ، منتصف أبريل الماضي ، وحتى صباح اليوم الأحد .

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وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، قال في وقت سابق ، إن الوزارة تبذل جهودا متميزة ، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ممثلة في « شركات مطاحن قطاع الأعمال العام ، شركات المضارب ، الشركة المصرية القابضة للصوامع ، والبنك الزراعي المصري » ، في تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح ، وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم ، مؤكدا في الوقت ذاته ، رغبة الوزارة في شراء كل الكميات المتاحة ، من القمح .

وفي الوقت ذاته ، تواصل غرفة العمليات المركزية ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، متابعة أعمال التوريد على مدار اليوم ، ويمكن التواصل للشكاوى المتعلقة بعمليات التوريد ، على الرقم 0227944973 ، والفاكس على الرقم 0227944379 .