تعرف على أول تعليق للرئيس السيسي بعد إصابة “محمد صلاح”

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالاً هاتفياً مع لاعب المنتخب المصري “محمد صلاح” المحترف خلال الفترة الراهنة في نادي ليفربول البريطاني من أجل الاطمئنان على اللاعب الشهير بعد تعرضه للإصابة في مباراة “نهائي أبطال أوروبا” مساء أمس، نتج عن هذا عن تلك الإصابة خروجه اضطرارياً من الملعب ولم يكمل المباراة.

وقد أكد الرئيس المصري قائلاً “إن محمد صلاح أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزام، داعياً الله عز وجل أن يحفظه ويتم شفائه على خير”.

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وقد كتب الحساب الرسمي الخاص برئيس الدولة المصرية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر “تواصلت مع ابن مصر البار وأبني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة، ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز، وإنني أدعو الله له دعاء الأب لأبنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفحوصات الطبية والإشاعات التي خضع لها اللاعب قد أكدت على غيابه عن الملاعب الكروية لمدة ثلاثة أسابيع، وقد أوضحت الفحوصات الطبية أن إصابة محمد صلاح هي تمزق في أوتار الكتف، مما يؤكد على مشاركته في مونديال روسيا عام 2018 بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب اليوم.

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