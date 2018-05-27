برلماني يطالب بمنح التراخيص إلى السيارات الملاكي الـ7 راكب بديلاً للتوك توك

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تابع موقع مصر 365 إعلان عضو البرلمان المصري عبدالباقي محمود عن منح تراخيص إلى السيارات الملاكي فئة السبعة راكب والتي تعمل مثل سيارات الأجرة والتي تعمل على تقديم خدمات النقل إلى جانب العمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وقد طالب النائب عن محافظة الشرقية بضرورة أن يتم مراعاة جميع الظروف الاقتصادية للمواطنين المصريين، وأشار أن السيارات فئة السبعة راكب من الممكن أن يتم استخدامها في تقديم خدمات النقل بدلاً من التوك توك الذي يعمل داخل المحافظات المصرية المختلفة.

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