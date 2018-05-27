وفاة الاعلامية “سميحة ابو زيد” بعد صراع طويل مع المرض

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تابع موقع مصر 365 إعلان وفاة الإعلامية الشهيرة “سميحة أبو زيد ” المذيعة والإعلامية في القناة الفضائية المصرية، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الإعلامية الراحلة قد وصلت إلى مراحل متقدمة من العلاج.

ويجدر هنا الإشارة أن الإعلامية الراحية تعد من أهم الإعلاميات العاملات في مجال قطاع الإذاعة والتلفزيون المصري، وقد قامت بتقديم برنامج “صوت مصر”، كما قامت بتقديم برامج “أيامنا الحلوة” الذي يقوم على “المكتبة التراثية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري”.

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