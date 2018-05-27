«الاتصالات» تعلن زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في مصر.. و«القاهرة الكبرى» الأكثر اشتراكا

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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، برئاسة المهندس ياسر القاضي ، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، اليوم الأحد ، وصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ، سواء عبر الخط الأرضي ، أو عبر الهاتف المحمول ، إلى نحو 37 مليون مستخدم ، بنسبة انتشار بلغت نحو 44.3% ، وذلك حسب ما جاء ، في نتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في الأسر والأفراد ، للعام 2017 / 2018 .

وبحسب التقرير ، وصل عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة « ADSL » ، لنحو 5.43 مليون اشتراك ، حتى نهاية فبراير 2018 ، وذلك مقارنة بنحو 4.37 مليون ، في الفترة ذاتها ، من العام 2017 .

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وأوضح التقرير ، أن عدد مستخدمي الإنترنت ، عن طريق الهاتف المحمول ، وصب إلى نحو 32 مليون مستخدم ، بينما بلغ عدد مستخدمي « يو إس بي مودم » ، لنحو 3.25 مليون مستخدم ، حتى نهاية فبراير من العام الحالي 2018 .

جاءت « القاهرة الكبرى » ، في صدارة التوزيع النسبي ، لمستخدمي الإنترنت فائق السرعة « ADSL » في مصر ، بنسبة 40% ، تليها محافظات الدلتا ، بنسبة %31 ، ثم محافظات قبلي ، بنسبة 13% ، والإسكندرية ومطروح ، بنسبة 10% ، ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ، بنسبة 6% .

وكما جاء في التقرير ، فقد انخفض حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول ، إلى أكثر من مليون اشتراك ، في نهاية فبراير 2018 ، وذلك وفقا لمؤشرات صادرة ، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث وصل عدد « سيم كارد » ، المستخدمة في السوق ، إلى 100.24 مليون واحدة ، بنسبة انتشار بلغت 110.24 ، في نهاية فبراير الماضي ، وذلك مقارنة بنحو 101.32 ، بنسبة انتشار بلغت 111.54% ، في يناير الماضي .