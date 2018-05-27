وفاة الدكتور علي لطفي عن عمر ناهز 83 عاما.. والجنازة غدا من مسجد الشرطة

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غيب الموت ، الدكتور علي لطفي ، رئيس وزراء مصر الأسبق ، والدكتور في كلية التجارة ، بجامعة عين شمس ، عن عمر ناهز 83 عاما ، على أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل ، غدا بعد صلاة الظهر ، في مسجد الشرطة ، بمدينة الشيخ زايد ، في مدينة 6 أكتوبر .

رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الوهاب عزت ، وأعضاء هيئة التدريس ، والعاملون والطلاب ، نعى الدكتور الراحل ، علي لطفي .

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ولد الدكتور على لطفي محمود ، في يوم 6 أكتوبر من العام 1935 ، وشغل الراحل منصب رئيس وزراء مصر ، في الفترة من 4 سبتمبر 1985 ، وحتى 9 نوفمبر من العام 1986 ، وعقب تركه منصب رئيس الوزراء ، تولى الراحل منصب رئيس مجلس الشورى ، وذلك حتى العام 1989 .

وعمل الراحل أيضا ، وزيرًا للمالية ، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، كما تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، ورئيس لجنة الأحزاب ، خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى .