تعرف على مواعيد قطارات العيد الإضافية وطريقة حجز التذاكر

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يتابع موقع مصر 365 موضوع يهتم به جموع المصريين وهو عن فترة عمل القطارات قبيل انتهاء شهر رمضان الكريم وقبل بداية العيد حيث قررت هيئة السكك الحديد دفع عدد من القطارات لتعمل بشكل إضافي قبل فترة العيد.

ويقوم موقع مصر 365 بمتابعة ذلك الموضوع وتقديم كل المعلومات الخاصة بمواعيد القطارات الإضافية والأساسية وطريقة حجز التذاكر، وسوف يبدأ تشغيل القطارات الإضافية ابتداء من العاشر إلى السادس والعشرين من شهر يونيو القادم عام 2018.

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وقد أعلن هيئة سكك حديد مصر أن الهدف من الدفع بالقطارات الإضافية هو استيعاب العديد من الركاب والمسافرين خلال فترة عيد الفطر المبارك، على أن تكون مواعيد حجز تلك القطارات قبل موعد السفر بمدة أربعة وعشرين ساعة.

وأضافت الهيئة أن عدد القطارات الإضافية سوف يكون عشرة قطارات ستة منها قطارات مكيفة وأربعة منها قطارات مميزة، إلى جانب العمل على زيادة تركيب اثنين وعشرين قطار مكيف سوف يتم إدراج تشغيله بشكل طبيعي إلى جانب العربات الزائدة.

ومن القطارات الإضافية التي سوف يتم الدفع بها قبيل فترة العيد هو القطار المخصوص المكيف من القاهرة إلى محافظة أسوان الذي يحمل رقم 1934 وسوف يبدأ من العاشر من شهر يونيو وحتى الخامس والعشرين، والقطار المخصوص من محافظة أسوان إلى القاهرة والذي يحمل رقم 1935 والذي سوف يبدأ أولى رحلاته في يوم الحادي عشر وسوف يستمر إلى السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وسوف يتم إدراج أيضا قطار مخصوص مكيف والذي يحمل رقم 1936 من محافظة القاهرة إلى محافظة أسوان وسوف يبدأ أولى رحلاته في يوم العاشر من شهر يونيو إلى الخامس والعشرين، وكذلك قطار رقم 1937 من محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة والذي سوف يبدأ أولى رحلاته من الحادي عشر من شهر يونيو وحتى السادس والعشرين منه.

كما سوف يتم إدراج قطار يحمل رقم 1940 من محافظة الإسكندرية إلى محافظة أسوان سوف يتم تشغيله يوم الثالث عشر من شهر يونيو فقط، و قطار مكيف مخصوص يحمل رقم 1941 من محافظة أسوان إلى محافظة الإسكندرية سوف يبدأ من يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو فقط.

و قد أشارت هيئة سكك حديد مصر أن هناك أربع قطارات مميزة سوف تقوم برحلات يومية من الفترة من العاشر من شهر يونيو إلى السادس والعشرين منه وسوف يتحرك القطار من محافظة القاهرة في المواعيد التالية 15:10، و09: 25 ويصل إلى محافظة أسوان في المواعيد التالية 04:20، و22:25، كما سوف يقوم القطار من محافظة أسوان في المواعيد التالية تمام الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة والثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ليصل إلى محافظة أسوان في المواعيد التالية 20:15 والواحدة وأربعون دقيقة.

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