«السياحة» تطالب البرلمان الألماني برفع حظر السفر عن طابا

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التقت وزيرة السياحة ، الدكتورة رانيا المشاط ، يوم الأحد ، ألكسندر رضوان ، عضو البرلمان الاتحادي الألماني ، وذلك بحضور السفير الألماني في القاهرة ، والمستشار الاقتصادي للسفارة ، وذلك في مقر الوزارة ، بالعباسية .

من جانبها ، رحبت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، في بداية اللقاء ، بعضو البرلمان الألماني ، والمستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية ، وأضافت : « السوق الألماني ، يأتي على رأس الأسواق التي تصدر السياحة إلى مصر ، في الوقت الحالي » .

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واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال الاجتماع ، المؤشرات الايجابية للسياحة المصرية ، خلال الربع الأول من العام 2018 ، إضافة إلى التحسن الملحوظ ، الذي شهده العام 2017 .

وخلال اللقاء ، لفتت وزيرة السياحة ، إلى جهود وزارتها في المرحلة الحالية ، بشأن الإصلاحات الهيكلية ، كما تحدثت عن دور الوزارة ، فيما يخص جودة الفنادق ، بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية ، وأكدت في الوقت ذاته ، أهمية التنسيق الدائم ، بين وزارة السياحة ، والوزارات والجهات المعنية ، من أجل النهوض بالقطاع السياحي.

وفي سياق متصل ، طالبت الدكتورة رانيا المشاط ، عضو البرلمان الألماني ، بأن ينقل رسالة منها ، إلى البرلمان والحكومة الألمانية ، بشأن دراسة مساواة مصر ، بباقى المقاصد السياحية المنافسة ، فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان ، المغادرين إلى هذه المقاصد ، والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافيا .

وتابعت وزيرة السياحة ، قائلة : « من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني إلى مصر ، بينما يتم فرض 7 يوروهات على المسافر إلى دول أخرى مجاورة ، ما يحدث نوعا من الصعوبة في المنافسة » ، كما طالبت المشاط ، برفع حظر السفر ، المفروض على مدينة طابا ، ودراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية ، بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم ، فوق منطقة جنوب سيناء ، وذلك لتنشيط السياحة إلى هذه المنطقة .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، أنها ناقشت هذه الموضوعات ، مع وزير التعاون الدولي والإنمائي ، في ألمانيا ، والذي زار مصر خلال الشهر الماضي ، كما بحثت الأمر ذاته ، مع المسؤولين في الحكومة الألمانية ، وذلك على هامش مشاركتها ، في « بورصة برلين » ، التي عقدت هذا العام ، في الفترة من 7 ، وحتى 11 مارس الماضي ‪.

من جانبه ، قال ألكسندر رضوان ، عضو البرلمان الاتحادي الألماني ، أنه سوف ينقل رسالة الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة المصرية ، إلى البرلمان والحكومة الألمانية ، فور عودته إلى بلاده ‪.

وخلال الاجتماع ، بحثت وزيرة السياحة أيضا ، سبل التعاون مع الجانب الألماني ، في مجال التدريب المهني والفني ، ونقل الخبرات الألمانية ، إلى القطاع السياحي المصري ، مؤكدة في الوقت ذاته ، اهتمام الوزارة في المرحلة الحالية ، بملف التدريب .

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط ، إلى أن وزارة السياحة ، تعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتدريب ، بعد دراسة احتياجات سوق العمل ، موضحة أن الاستراتيجية ، تكفل رفع كفاءة العاملين ، في القطاع السياحي ، بهدف خلق كوادر ، قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح ، في المنشآت السياحية ، وذلك بغرض تحقيق جودة الخدمة ، وتأكيد التنافسية للمقصد المصري ، كما تحدثت عن دور القطاع الخاص ، من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية ، في هذا الملف .