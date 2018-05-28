آخر مسح قومي للإدمان: 0.9% من المصريين يتعاطون «كحوليات»

Advertisements

أعلنت رئيس أمانة الصحة النفسية ، وعلاج الإدمان في وزارة الصحة ، الدكتورة منن عبد المقصود ، اليوم الإثنين ، أن نسبة تعاطي الكحوليات ، بين المصريين ، بلغت 0.9 % ، وفقا لآخر مسح قومي للإدمان .

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الإثنين ، قالت الدكتورة منن عبد المقصود ، رئيس أمانة الصحة النفسية ، وعلاج الإدمان في وزارة الصحة ، إن « الكحوليات لها تأثيرات سلبية ، على الصحة العامة للإنسان ، ومن المهم العدول عنها » ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أن مستشفيات الأمانة ، بها البرامج التي يتم اتباعها ، للبعد عن تناول الكحوليات .

Advertisements

وأكدت رئيس أمانة الصحة النفسية ، وعلاج الإدمان في وزارة الصحة ، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان ، يتابع ملف الصحة النفسية ، وآليات تطوير المستشفيات ، فضلا عن توفير خدمات متميزة للجمهور .

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود ، أن الفترة المقبلة ، سوف تشهد تحسنا في توفير الخدمات ، وطرق أدائها إلى الجمهور ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أن هناك خططا بالتعاون مع الأجهزة ، والوزارات المعنية ، من أجل محاربة الإدمان .