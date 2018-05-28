تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 28 مايو 2018

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة .
وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه بالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ، فتكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين ، على المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 22 – 32 .
– وسط الدلتا : 22 – 32 .
– الإسكندرية : 20 – 26 .
– بلطيم : 19 – 25 .
– مطروح : 19 – 25 .
– السلوم : 18 – 25 .
– سيوة : 21 – 32 .
– بورسعيد : 21 – 26 .
– دمياط : 21 – 26 .
– العريش : 18 – 27 .
– رفح : 18 – 26 .
– الإسماعيلية : 19 – 33 .
– السويس : 18 – 33 .
– رأس سدر : 22 – 33 .
– نخل : 16 – 34 .
– نويبع : 24 – 35 .
– طابا : 20 – 35 .
– سانت كاترين : 20 – 29 .
– الطور : 24 – 35 .
– شرم الشيخ : 28 – 36 .
– الغردقة : 26 – 37 .
– مرسى علم : 27 – 36 .
– الفيوم : 23 – 34 .
– بني سويف : 23 – 34 .
– المنيا : 22 – 34 .
– أسيوط : 22 – 35 .
– سوهاج : 24 – 36 .
– قنا : 25 – 38 .
– الأقصر : 26 – 39 .
– أسوان : 26 – 41 .
– أبوسمبل : 25 – 40 .
– الوادي الجديد : 25 – 37 .
– شلاتين : 28 – 38 .
– أبو رماد : 27 – 37 .
– رأس حدربة : 29 – 35 .
– حلايب : 29 – 35 .
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