تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 28 مايو 2018

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يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه بالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ، فتكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين ، على المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 22 – 32 .

– وسط الدلتا : 22 – 32 .

– الإسكندرية : 20 – 26 .

– بلطيم : 19 – 25 .

– مطروح : 19 – 25 .

– السلوم : 18 – 25 .

– سيوة : 21 – 32 .

– بورسعيد : 21 – 26 .

– دمياط : 21 – 26 .

– العريش : 18 – 27 .

– رفح : 18 – 26 .

– الإسماعيلية : 19 – 33 .

– السويس : 18 – 33 .

– رأس سدر : 22 – 33 .

– نخل : 16 – 34 .

– نويبع : 24 – 35 .

– طابا : 20 – 35 .

– سانت كاترين : 20 – 29 .

– الطور : 24 – 35 .

– شرم الشيخ : 28 – 36 .

– الغردقة : 26 – 37 .

– مرسى علم : 27 – 36 .

– الفيوم : 23 – 34 .

– بني سويف : 23 – 34 .

– المنيا : 22 – 34 .

– أسيوط : 22 – 35 .

– سوهاج : 24 – 36 .

– قنا : 25 – 38 .

– الأقصر : 26 – 39 .

– أسوان : 26 – 41 .

– أبوسمبل : 25 – 40 .

– الوادي الجديد : 25 – 37 .

– شلاتين : 28 – 38 .

– أبو رماد : 27 – 37 .

– رأس حدربة : 29 – 35 .

– حلايب : 29 – 35 .