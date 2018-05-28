تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على العواصم العربية والعالمية اليوم الإثنين 28 مايو 2018

يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على العواصم والمدن ، العربية والعالمية ، وهي كالتالي :
أولا : العواصم والمدن العربية :
– مكة المكرمة : 33 – 46 .
– المدينة المنورة : 29 – 41 .
– الرياض : 26 – 40 .
– المنامة : 30 – 38 .
– أبوظبي : 30 – 39 .
– الدوحة : 30 – 38 .
– الكويت : 29 – 44 .
– دمشق : 16 – 33 .
– بيروت : 22 – 27 .
– عمان : 16 – 30 .
– القدس : 17 – 28 .
– غزة : 22 – 28 .
– بغداد : 28 – 43 .
– مسقط : 32 – 36 .
– صنعاء : 13 – 29 .
– الخرطوم : 29 – 38 .
– طرابلس : 23 – 31 .
– تونس : 20 – 31 .
– الجزائر : 15 – 18 .
– الرباط : 13 – 21 .
– نواكشوط : 22 – 34 .
ثانيا : درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين ، على المدن والعواصم العالمية ، وهي كالتالي :
– أنقرة : 13 – 28 .
– إسطنبول : 18 – 22 .
– إسلام آباد : 24 – 40 .
– نيودلهي : 29 – 44 .
– جاكرتا : 24 – 33 .
– بكين : 16 – 30 .
– كوالامبور : 24 – 32 .
– طوكيو : 19 – 26 .
– أثينا : 19 – 28 .
– روما : 17 – 28 .
– باريس : 17 – 25 .
– مدريد : 13 – 22 .
– برلين : 19 – 31 .
– لندن : 15 – 25 .
– مونتريال : 15 – 24 .
– موسكو : 08 – 18 .
– نيويورك : 19 – 22 .
– واشنطن : 20 – 25 .
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