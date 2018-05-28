تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على العواصم العربية والعالمية اليوم الإثنين 28 مايو 2018

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يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على العواصم والمدن ، العربية والعالمية ، وهي كالتالي :

أولا : العواصم والمدن العربية :

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– مكة المكرمة : 33 – 46 .

– المدينة المنورة : 29 – 41 .

– الرياض : 26 – 40 .

– المنامة : 30 – 38 .

– أبوظبي : 30 – 39 .

– الدوحة : 30 – 38 .

– الكويت : 29 – 44 .

– دمشق : 16 – 33 .

– بيروت : 22 – 27 .

– عمان : 16 – 30 .

– القدس : 17 – 28 .

– غزة : 22 – 28 .

– بغداد : 28 – 43 .

– مسقط : 32 – 36 .

– صنعاء : 13 – 29 .

– الخرطوم : 29 – 38 .

– طرابلس : 23 – 31 .

– تونس : 20 – 31 .

– الجزائر : 15 – 18 .

– الرباط : 13 – 21 .

– نواكشوط : 22 – 34 .

ثانيا : درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين ، على المدن والعواصم العالمية ، وهي كالتالي :

– أنقرة : 13 – 28 .

– إسطنبول : 18 – 22 .

– إسلام آباد : 24 – 40 .

– نيودلهي : 29 – 44 .

– جاكرتا : 24 – 33 .

– بكين : 16 – 30 .

– كوالامبور : 24 – 32 .

– طوكيو : 19 – 26 .

– أثينا : 19 – 28 .

– روما : 17 – 28 .

– باريس : 17 – 25 .

– مدريد : 13 – 22 .

– برلين : 19 – 31 .

– لندن : 15 – 25 .

– مونتريال : 15 – 24 .

– موسكو : 08 – 18 .

– نيويورك : 19 – 22 .

– واشنطن : 20 – 25 .