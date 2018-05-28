تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على العواصم العربية والعالمية اليوم الإثنين 28 مايو 2018

منذ 10 دقائق أخبار مصر
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على العواصم العربية والعالمية اليوم الإثنين 28 مايو 2018
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يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على العواصم والمدن ، العربية والعالمية ، وهي كالتالي :

أولا : العواصم والمدن العربية :

– مكة المكرمة : 33 – 46 .

– المدينة المنورة : 29 – 41 .

– الرياض : 26 – 40 .

– المنامة : 30 – 38 .

– أبوظبي : 30 – 39 .

– الدوحة : 30 – 38 .

– الكويت : 29 – 44 .

– دمشق : 16 – 33 .

– بيروت : 22 – 27 .

– عمان : 16 – 30 .

– القدس : 17 – 28 .

– غزة : 22 – 28 .

– بغداد : 28 – 43 .

– مسقط : 32 – 36 .

– صنعاء : 13 – 29 .

– الخرطوم : 29 – 38 .

– طرابلس : 23 – 31 .

– تونس : 20 – 31 .

– الجزائر : 15 – 18 .

– الرباط : 13 – 21 .

– نواكشوط : 22 – 34 .

ثانيا : درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين ، على المدن والعواصم العالمية ، وهي كالتالي :

– أنقرة : 13 – 28 .

– إسطنبول : 18 – 22 .

– إسلام آباد : 24 – 40 .

– نيودلهي : 29 – 44 .

– جاكرتا : 24 – 33 .

– بكين : 16 – 30 .

– كوالامبور : 24 – 32 .

– طوكيو : 19 – 26 .

– أثينا : 19 – 28 .

– روما : 17 – 28 .

– باريس : 17 – 25 .

– مدريد : 13 – 22 .

– برلين : 19 – 31 .

– لندن : 15 – 25 .

– مونتريال : 15 – 24 .

– موسكو : 08 – 18 .

– نيويورك : 19 – 22 .

– واشنطن : 20 – 25 .