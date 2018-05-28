تعرف على حالة المرور اليوم الإثنين 28 مايو 2018

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ظهرت كثافات مرورية متحركة ، بسبب زيادة الأحمال ، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم ، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية ، والكباري والمحاور الرئيسية ، خلال شهر رمضان ، وذلك في شوارع القاهرة والجيزة ، خلال ساعات الذروة الأولى للزحام .

أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام ، شهد كثافات مرورية عالية ، إضافة إلى داخل النفق ، للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي ، والأمر ذاته ، للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي ، بالنسبة للقادم من المعادي ، إلى مناطق الجيزة ، والأمر ذاته ، في مناطق التجمع الخامس ، وفي الطريق للبساتين ، وزهراء المعادي .

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أما الطريق الدائري ، في نزلة شارع البحر الأعظم ، وصولا إلى منطقة الدقي ، حتى ميدان الجلاء ، فشهد هو الآخر ، تباطؤ في حركة سير السيارات ، كما ظهرت بعض الكثافات ، أعلى دائري المريوطية ، بالنسبة للمتجه من الطريق الصحراوي ، حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي ، حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية .

وشهد محور صفط اللبن ، للمتجه من الطريق الدائري ، وصولا إلى شارع السودان ، كثافات مرورية صباح اليوم الإثنين ، والأمر ذاته ، في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ، حيث ظهرت كثافات في محيط ميدان النهضة ، وصولا إلى إشارة بين السرايات ، وشارع النيل السياحي ، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، بينما شهد محور عرابي ، كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم ، وصولا إلى حي المهندسين .

حركة سير السيارات ، في محور صلاح سالم ، شهدت تباطؤ ، بالنسبة للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته ، أمام القادم من صلاح سالم ، إلى نفق الأزهر ، بينما شهدت منطقة الأزهر والجمالية ، كثافات مرورية صباح اليوم الإثنين ، كما ظهر تباطؤ في حركة سير السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو ، في الاتجاهين ، للقادم من وسط البلد ، في اتجاه حي المهندسين .

وشهد أعلى طريق الأوتوستراد ، بالنسبة للقادم من مناطق حلوان ، إلى المعادي والمقطم ، كثافات مرورية في صباح اليوم الإثنين ، كما ظهرت كثافات مرورية ، للمتجه إلى منطقة « بين الجبلين » ، وصولا إلى « 15 مايو » ، وذلك بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل .

كما ظهرت كثافات مرورية ، صباح اليوم الإثنين ، بالنسبة للمتجه إلى شارع عباس العقاد ، كما ظهرت كثافات مرورية ، أعلى دائري المرج ، للمتجه من نفق السلام ، في اتجاه الطريق الزراعي ، ومنه إلى الأقاليم ، وظهرت أيضا كثافات مرورية ، في شارع صلاح سالم والطيران ، وذلك بالتزامن مع دخول الموظفين ، إلى مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء .

كوبري أكتوبر ، شهد هو الآخر ، كثافات مرورية للسيارات ، أمام القادم من الجيزة ، في اتجاه مناطق وسط البلد ، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي ، وذلك بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته ، للمتجه من ميدان التحرير ، إلى مدينة نصر ، وفي محور النصر ، وصولا إلى المنصة ، كما ظهرت كثافات مرورية متحركة ، في شوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة ، وصولا إلى الطريق الدائري .

وشهد نفق الأزهر ، تباطؤ في حركة المرور ، بالنسبة للقادم من صلاح سالم ، إلى ميدان الأوبرا ، والعكس ، كما ظهرت الكثافات المرورية أيضا ، أعلى كوبري أكتوبر ، بالنسبة للقادم من رمسيس وغمرة ، حتى مدينة نصر ، ومن مناطق الجيزة في اتجاه القاهرة والعكس ، كما ظهرت كثافات متحركة ، في المسطح الأرضي وشارع رمسيس ، وصولا إلى غمرة والعباسية ، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر ، وصولا إلى شارع أحمد سعيد .

وشهد كورنيش المعادي ، كثافات مرورية صباح اليوم الإثنين ، وصولا إلى مناطق وسط البلد ، ومن أثر النبي ، حتى قصر العيني ، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، وذلك في أثناء دخول الموظفين إلى أماكن عملهم ، كما ظهرت بعض الكثافات ، في شارع رمسيس ، وصولا إلى العباسية ، وفي محور النصر حتى المنصة ، وفي شارع عباس العقاد والطيران ، وأماكن غلق الإشارات في الميادين، وبينها ميدان التحرير ، وروكسي ، ورابعة العدوية .

وظهرت كثافات مرورية ، في شارع الهرم ، في منطقة مشعل ، كما ظهرت كثافات مرورية أيضا ، من شارع العشرين حتى الطالبية ، وظهرت كثافات مرورية أخرى ، في شارع فيصل بمنطقة الطوابق ، حتى شارع العشرين ، وظهرت كثافات أخرى ، في شارع السودان حتى جامعة القاهرة ، وميدان النهضة ، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة .

وشهد ميدان مصطفى محمود ، وشارع جامعة الدول العربية ، وشارع السودان ، قرب محطة مترو جامعة القاهرة ، كثافات مرورية صباح اليوم الإثنين ، بالتزامن مع دخول الموظفين والطلاب ، إلى جامعة القاهرة ، وذلك بدءا من نزلة كوبري فيصل ، حتى شارع التحرير ، كما ظهرت بعض الكثافات ، أعلى كوبري الجامعة ، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق .

أما حركة السيارات ، فشهدت صباح اليوم الإثنين ، تباطؤ أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ، من قرية سنديون حتى قلما ، وذلك بسبب المطبات الموجودة في المكان ، ومن أعلى كوبري قليوب ، حتى طلعة الطريق الدائري ، وللمتجه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات متحركة ، أعلى محور 26 يوليو ، بالنسبة للمتجه من ميدان لبنان ، وصولا إلى أكتوبر ، ومن الشيخ زايد ، وصولا إلى ميدان لبنان .