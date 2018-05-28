السيسي لـ«الحكومة»: عززوا قدرة الاقتصاد ووفروا فرص عمل

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، بالمهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، حسب ما أعلن السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .

وخلال الاجتماع ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحكومة ، بمواصلة للجهود ، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، في مختلف قطاعات البنية الأساسية ، وذلك في ضوء ما تساهم به هذه الاستثمارات ، في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ، على تحقيق التنمية المستدامة ، فضلا عن توفير فرص عمل ، من خلال الاستمرار ، في تحسين مناخ الأعمال داخل مصر ، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ، وإزالة أي معوقات قد تواجههم .

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ووجه الرئيس السيسي أيضا ، بالاستمرار في تطوير آليات الترويج ، للفرص المتاحة للاستثمار ، داخل السوق المصري ، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى ، التي تنفذ حاليا ، في مختلف أنحاء الجمهورية ، وكذلك أيضا ، في المشروعات ذات الصلة ، بدعم القدرات البشرية ، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ، التي ترتكز على الاستثمار في المواطن أولا ، على اعتبار أنه العامل الأساسي ، في ازدهار وتقدم الأمم .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، استعرضت خلال الاجتماع ، جهود وزارة الاستثمار ، التي نفذتها خلال الفترة الماضية ، من أجل تحفيز الاستثمار ، ‘توفير المناخ الجاذب له ، لا سيما ، في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية ، التي جرت مؤخرا ، وخاصة قانون الاستثمار الجديد ، الذي يسهم بشكل كبير ، في تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين ، فضلا عن وضع حد أقصى ، للفترة الزمنية لإنهائها ، إضافة إلى منح حوافز خاصة ، من أجل جذب الاستثمار ، في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة ، والعمل على سرعة تسوية المنازعات ، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار ، في السياسات الاستثمارية ، وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية .

وبحسب السفير بسام راضي ، لفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر ، إلى شهادات الثقة ، التي نالها الاقتصاد المصري مؤخرا ، من المؤسسات الدولية ، بفضل أدائه الجيد والمميز ، ومن بين هذه المؤسسات ، « الأمم المتحدة ، البنك الدولي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية » ، حيث أشادوا جميعا ، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ، خاصة في ضوء تبوأ مصر ، المركز الثاني على مستوى القارة السمراء ، في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر .

وخلال الاجتماع ، عرضت الدكتورة سحر نصر ، تطورات توفير التمويل اللازم ، من أجل تنفيذ محطة « بنبان » للطاقة الشمية ، في أسوان ، وهي أكبر محطة في العالم من نوعها ، والتي تستهدف توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء ، وذلك بحجم استثمارات بلغ 1.5 مليار دولار ، كما أنها توفر 10 آلاف فرصة عمل .

وكذلك ، استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، آخر تطورات العمل ، في مراكز خدمات المستثمرين ، والتي تتضمن منظومة إلكترونية ، من أجل تأسيس الشركات ، بما يسمح بإنهاء الإجراءات ، في فترة زمنية قصيرة ، فضلا عن تمثيل جميع الوزارات ، والجهات التابعة لها بهذه المراكز ، والتواصل المباشر مع المستثمرين ، من خلال خط ساخن ، لتلقي الشكاوى ، وتقديم الخدمات .

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، استعرضت خلال الاجتماع ، الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية ، من أجل تنفيذ برنامج تنمية سيناء ، الذي يتضمن تنمية البنية الأساسية بها ، في مجالات « الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحي، التوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والخدمات ، ومشروعات التنمية الزراعية » .

وأيضا ، استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، خلال الاجتماع ، الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة ، على مستوى الجمهورية ، وخطط تطويرها ، حيث تحدثت عن المشروعات المخطط تنفيذها ، في هذه المناطق ، وما تتضمنه من أنشطة ، وما سوف توفره من فرص عمل جديدة ، والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات .