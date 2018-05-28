برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن أزمة طوابير ماكينات الصرف الآلي

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أكد النائب “حسني حافظ” عضو مجلس النواب، أن الكثير من أصحاب المعاشات وكبار السن يعانون من الازدحام الشديد أمام الماكينات الصراف الآلي، كما طالب بزيادة وتأهيل الموظفين بهيئة البريد البريد المصري للتخلص من أزمة التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد.

وأضاف “حافظ” خلال تصريحٍ له على قناة “صدى البلد” أنه بالفعل قد تقدم بطلب اقتراح للمهندس “ياسر القاضي” الذي يشغل منصب وزير الاتصالات، والمهندس ” أحمد عبد الحليم” الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، وأكد خلال الطلب المقدم أن المواطنين يعانون من الازدحام أمام مكاتب البريد، وبطء عملية صرف المعاشات، مؤكداً خلال حديثه أن الطلب لم تتم مناقشته حتى الآن.

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كما قام “حافظ” بمطالبة الحكومة بزيادة ماكينات الصرف الآلي بمحافظة الاسكندرية، كما طالب أيضاً بعمل صيانة على ماكينات الصرف الموجودة بجانب مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.

كما أشار “حافظ” على وضع المبالغ المالية التي من المقرر أن تصرف خلال الشهر، وذلك لتجنب ذهاب أصحاب المعاشات أكثر من مرة لعدم وجود أموال بماكينات الصرف، كما طالب أيضاً بتوحيد الزي ل موظفين البريد المصري ، لتجنب عملية انتحال شخصية الموظف واستغلال كبار السن وأصحاب المعاشات المرضي.

جدير بالذكر أن الدكتور” محمد فؤاد” عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، أنه قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال ، يطالب فيه المهندس “شريف إسماعيل، والدكتورة “غادة والى” وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية الدكتور “عمرو الجارحى” بحل مشكلة التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي ، وقلة عددها أمام مكاتب البريد.

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