عضو بـ«اقتصادية النواب» يرحب بقرار تحويل استاد القاهرة لـ«هيئة اقتصادية»: تأخر كثيرا

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أعرب وكيل اللجنة الاقتصادية ، في مجلس النواب ، مدحت الشريف ، اليوم الإثنين ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتحويل استاد القاهرة ، إلى هيئة اقتصادية ، موضحا أنه قرار « تأخر كثيرا » ، وأن الحكومات السابقة ، كانت تدرسه منذ عشرات السنين. إلا ان هذه الدراسات ، وقفت حائلا أمام تنفيذ القرار .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، قال النائب مدحت الشريف : « هيئة استاد القاهرة ، تضم منشآت وملاعب ضخمة ، يمكنها تحقيق عائد جيد للدولة ، ويمكن استخدامها ، في تنظيم عروض ترفيهية ، وأضاف ، أن « هناك بعض الشركات في نظام مبارك السابق ، موجودة في أماكن حساسة في الدولة ، كانت تستغل استاد القاهرة ، بغرض التربح منه » .

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وأكد عضو مجلس النواب ، أن تحويل استاد القاهرة ، إلى هيئة اقتصادية او استثمارية ، يستهدف في المقام الأول ، تحقيق ربح مادي للدولة ، يغطي التكلفة ، ولا يستنزف موارد الدولة ، ويعطي حرية كاملة لهيئة استاد القاهرة ، في تنظيم أنشطة رياضية ، وتأجير المنشآت ، واستثمارها محليا و دوليا .

وكذلك ، طالب النائب مدحت الشريف ، بضرورة أن يتم إسناد إدارة استاد القاهرة ، بعد قرار تحويله إلى هيئة اقتصادية ، إلى إدارة محترفة ، تستطيع أن تحقق أرباح منه ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن « المدير الناجح ، هو الذي يستطيع أن يحقق أرباح » .

وفي ختام تصريحه ، قال عضو مجلس النواب : « لا يمكن تعميم تجربة ، تحويل استاد القاهرة إلى هيئة اقتصادية ، على باقى الاستادات في مصر ، لأن استاد القاهرة ، يعتبر هيئة حكومية ، تشمل العديد من المنشآت والأراضي ، وليس مجرد استاد فقط ، مثل الاستادات الأخرى » .