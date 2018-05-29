بعد انتشار صور «القمر المكتمل».. هل أفطر المصريون أياما في رمضان؟

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انتشرت مجموعة من الصور ، أمس الإثنين ، على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، أظهرت القمر مكتملا ، في طور البدر ، ما دعا بعض رواد « فيس بوك » ، لترديد أقاويل ، بأن البدر ظهر في رمضان مكتملا ، قبل منتصف الشهر ، ما أدى إلى إثارة حالة من الجدل ، بشأن تأخر الإعلان عن قدوم الشهر الفضيل ، ما ترتب عليه بدء الصيام متأخرا عن موعده بيوم .

رئيس قسم الفلك ، في المعهد القومي للبحوث الفلكية ، الدكتور أشرف تادرس ، قال إن القمر ليس مكتملا اليوم ، وأن البدر يكون شبه مكتمل ، قبل الاكتمال بيوم وبعده بيوم ، وأنه أمر لا تستطيع العين المجردة ، التفرقة بينهما .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، يوم الإثنين ، قال “إضاءة البدر اليوم متكملة بنسبة 98% ومن الممكن أن يُرى البدر لمدة ثلاثة أيام متتالية”، مشيرا إلى أن البدر يظهر على حسب الشهر العربي وليس في يوم محدد.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن الشهر العربي إذا كان 30 يوما ، فإن البدر يظهر مكتملا في اليوم الخامس عشر ، أما إذا كان الشهر العربي 29 يوما ، فإن البدر يظهر مكتملا في اليوم الرابع عشر ، وزاد : « القمر سوف يكون مكتملا ، بنسبة 100% غدا » .

عميد كلية أصول الدين السابق في جامعة الأزهر ، والدكتور بكر زكي عوض ، قال إن تيارات معادية ، تبث هذه الصور للواقع الاجتماعي ، والهدف منها الفتنة ، متابعا : « قضية رؤية هلال رمضان ، اجتمع فيها أمران ، الأول هو الحساب الفلكي ، وهو ليس مقتصرا على مصر فقط ، بل في سائر البلدان العربية والإسلامية ، ويحسب بالدقيقة والثانية ، أما الأمر الأمر الثاني ، فهو الرؤية وجودا وعدما ، وهو شأن ثبت من خلال الحساب الفلكي ، أن ميلاد الشهر في يوم الخميس ، ويجب الأخذ بالبيان الصادر من دار الإفتاء » .

وفي تصريحات صحفية عنه ، يوم الإثنين ، قال عميد كلية أصول الدين السابق ، في جامعة الأزهر ، إن من يصور القمر ، ليس من أهل الصدق ، فقد تكون هذه الصور من شهور سابقة ، أو من مواقع إلكترونية ، ليقال إن هذا حال القمر حاليا ، ويكفي أننا لو سلمنا جدلا ، بخطأ مصر في الحسابات ، فماذا عن باقي الدول العربية والإسلامية .

وزاد الدكتور بكر زكي عوض ، قائلا : « لا داع لقبول الشائعات ، وإحداث الفتن ، بل علينا أن نكون مع عموم المسلمين ، وأن نحترم من أمرنا الله باحترام رأيهم ، من أهل الخبرة العملية ، سواء كانت دينية أو دنيوية » .